В Кремле заявили, что Путин созвонился с Мадуро

Фото: iStock/andriano_cz

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.



Лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений между странами в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре этого года.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах», — написала пресс-служба.
Кроме того, Путин подтвердил поддержку курса венесуэльского правительства, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Мадуро, потребовав, чтобы тот покинул страну в течение недели.
Лидия Пономарева

