В Кремле заявили, что Путин созвонился с Мадуро
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.
Лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений между странами в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре этого года.
«Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах», — написала пресс-служба.Кроме того, Путин подтвердил поддержку курса венесуэльского правительства, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Мадуро, потребовав, чтобы тот покинул страну в течение недели.