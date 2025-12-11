В Кремле заявили, что Путин созвонился с Мадуро

11 декабря 2025, 18:36

Фото: iStock/andriano_cz

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.





Лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений между странами в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре этого года.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах», — написала пресс-служба.