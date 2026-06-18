Общероссийская минута молчания состоится в День памяти и скорби 22 июня

18 июня 2026, 15:46

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

22 июня 1941 года внезапное нападение нацистской Германии и её союзников на Советский Союз без предварительного объявления войны ознаменовало начало самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Великая Отечественная война стала символом национальной гордости и единства для России, укрепляя духовные ценности, которые помогают противостоять возрождению нацизма.