Общероссийская минута молчания состоится в День памяти и скорби 22 июня
22 июня 1941 года внезапное нападение нацистской Германии и её союзников на Советский Союз без предварительного объявления войны ознаменовало начало самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Великая Отечественная война стала символом национальной гордости и единства для России, укрепляя духовные ценности, которые помогают противостоять возрождению нацизма.
8 июня 1996 года, в честь памяти жертв Великой Отечественной войны, Президент России издал Указ, согласно которому 22 июня был установлен День памяти и скорби. В этот день государственные флаги приспускаются, проходят траурные мероприятия, а к монументам, посвящённым Великой Отечественной войне, возлагаются цветы.
1 апреля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который внёс изменения в Федеральный закон № 82-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно этому закону, ежегодно в День памяти и скорби, то есть в день начала Великой Отечественной войны, проводится общероссийская минута молчания.
Минута молчания начинается в 12 часов 15 минут по московскому времени. Именно в это время в 1941 году прозвучало обращение к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз.
Государства, которые напали на Россию (СССР) 22 июня 1941 года, сегодня также ведут агрессивную политику против РФ. В Год единства народов России особую важность приобретают общероссийская минута молчания и памятные мероприятия, которые укрепляют национальное единство, мир и согласие среди народов Российской Федерации, а также формируют единое историческое пространство.
В ночь с 21 на 22 июня по всей стране и за её пределами состоится международная акция «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». В рамках этого мероприятия волонтеры Победы создадут огненные инсталляции, символизирующие трагедию и подвиги каждого региона. Акция «Меня коснулась война» приобретает особую значимость в Год единства народов России, где добровольцы прочитают воспоминания очевидцев первых часов Великой Отечественной войны.
С 10 июня на сайте деньпамяти.рф стартует онлайн-акция, в рамках которой каждый желающий сможет зажечь виртуальную свечу в память о ветеранах и сделать пожертвование. В дополнение к этому, в городах трудовой доблести — Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — состоится масштабное световое шоу под названием «Свет Победы», которое напомнит о важности подвига наших предков и его значимости в современном мире.
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