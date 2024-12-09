Путин рассказал, почему Россию не сломить

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что сломить РФ никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Об этом российский лидер сообщил в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда».
По словам главы государства, решимость российских бойцов не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военнослужащих и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который каждый год отмечается в России 9 декабря.
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