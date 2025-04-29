Путин прилетел в Волгоград, где встретится с Лукашенко и примет участие в форуме

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где его ожидает встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
В рамках визита запланировано совместное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, символизирующего героизм советских солдат в одной из самых значительных битв войны. Также президенты выступят на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», где обсудят важнейшие аспекты сохранения исторической памяти и культурного наследия.
Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
В графике президента России также предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
В графике президента России также предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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Дарья Осипова