Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин прилетел в Волгоград, где встретится с Лукашенко и примет участие в форуме

Путин прилетел в Волгоград, где встретится с Лукашенко и примет участие в форуме

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где его ожидает встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
В рамках визита запланировано совместное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, символизирующего героизм советских солдат в одной из самых значительных битв войны. Также президенты выступят на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», где обсудят важнейшие аспекты сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

В графике президента России также предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Читайте также:

Путин заявил, что Россия должна бороться с теми, кто оправдывает нацизм

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
#россия
#помощь
#будущее
#встреча
#кндр
#путин
#солдат
#лукашенко
Сийярто сделал заявление о выходе Венгрии из МУС
Сийярто: парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
29 апреля 2025, 15:41

Фото: istockphoto/oliver de la haye

Венгерский парламент принял решение, что страна должна выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в соцсетях заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — сказано в публикации.

О решении Венгрии покинуть МУС говорил в начале текущего месяца премьер-министр Виктор Орбан. Заявление было сделано на фоне приезда израильского премьера Биньямина Нетаньяху, МУС постановил арестовать его в ноябре. Нетаньяху обвинили в возможных военных преступлениях в Газе. Орбан отмечал, что решение МУС по Израилю показало, что гаагский суд утратил свою беспристрастность, основанную на верховенстве закона.

Читайте также:

«Настоящий подарок»: Пошлины Трампа обернулись приятным сюрпризом для КНР

В Польше восхитились Путиным

«По-своему трактует»: Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции
#мир
#венгрия
#суд
#политика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане
Эксперт Кобелюк: Стул на переговорах Трампа и Зеленского был для переводчика
29 апреля 2025, 10:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Третий стул, на который собирался сесть президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска в Ватикане, предназначался для переводчика. Так считает эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.
«Скандал в Овальном кабинете показал, что не все слова по-английски Владимир Зеленский понимает так хорошо, как он думает. Поэтому я, конечно, склоняюсь где-то процентов на 90, что этот стул для переводчика», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.

Он также обратил внимание, что Трамп не пожал руку Макрону перед тем, как начать переговоры с Зеленским. По мнению эксперта, это указывает на то, что французский лидер был явно лишним в переговорном процессе.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Кобелюк считает, что третьей стороне преднамеренно или случайно там места не нашлось. Однако стул для третьего участника всё же убрали не полностью, а поставили к стене, и в случае необходимости его можно было вернуть обратно.

«Возможно, стул был для Макрона, но, ещё раз повторюсь, он скорее там выступал как третий лишний. Третий стул, ещё раз говорю, он всегда медитативный, то есть либо наоборот, либо садится хозяин положения на этот стул и две стороны конфликта, то есть он разбирает. Ни тот ни другой случай здесь не подходит, поэтому переводчик на 99%», — заключил Кобелюк.

Читайте также:

Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

В России объяснили, почему Трамп выгнал Макрона для диалога с Зеленским «тет-а-тет»

Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время
#скандал
#лидер
#владимир зеленский
#макрон
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Настоящий подарок»: Пошлины Трампа обернулись приятным сюрпризом для КНР
WSJ: пошлины Трампа подорвали авторитет США и стали подарком для Си Цзиньпина
29 апреля 2025, 05:27

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали неожиданным преимуществом для лидера Китая Си Цзиньпина, подрывая доверие мира к надежности Соединенных Штатов, сообщает газета Wall Street Journal.
Такой шаг со стороны американцев ослабляет позиции США на глобальной арене, позволяя Китаю укреплять свои экономические связи. Издание подчеркивает, что текущая торговая политика Трампа может навредить его второму сроку.

Высокие пошлины на импорт из Китая, введенные в марте и апреле, угрожают дефицитом товаров в США. Время для ограничений выбрано неудачное: продавцы как раз начинают активно заготавливаться на вторую половину года, где ожидается высокий спрос под начало учебного года, а затем — Рождество.

Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградской области
Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградской области
Издание считает, что избиратели поддержали Трампа, вспоминая экономические успехи его первого срока, но теперь он слишком увлечен своими более «дикими» идеями в торговле и внешней политике. Пошлины против союзников и конкурентов подрывают глобальное лидерство США, что издание называет стратегической ошибкой.

«Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... (...) Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину», — поразилось издание.
Если Трамп не учтет эти риски, его второй срок может оказаться под угрозой, заключает газета.

Читайте также:

Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП

Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы

В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
#сша
#рынок
#политика
#лидерство
#меры
#ущерб
#импорт
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградской области
Патрушев: Учениями вблизи РФ НАТО готовит сценарии захвата Калининградской области
29 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Североатлантический альянс на учениях у границ России отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесения превентивных ударов по объектам ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.
По его словам, учения НАТО второй год подряд стали самыми масштабными за последние десятилетия. В рамках манёвров отрабатываются действия по блокированию судоходства на Балтике и Чёрном море, а также наступательные операции от Вильнюса до Одессы.

Патрушев также раскритиковал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности использовать английский флот и ядерное оружие, подчеркнув, что подобную риторику поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Глава Морской коллегии добавил, что «угрозы», к тому же, звучат сомнительно: британский флот «давно износился» и его мощь на данный момент уже не та, что была в прошлом.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы

Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП
#оружие
#море
#учения
#флот
#операции
#интервью
#нато
#ядерное оружие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«По-своему трактует»: Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции
Володин училил Клишаса в «своеобразной» трактовке норм Конституции
29 апреля 2025, 00:23

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично прокомментировал подход главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса к трактовке норм Конституции РФ. Видео с заседания Совета законодателей, где прозвучала эта реплика, опубликовали в Telegram-канале РБК.
Володин в шутливой форме отметил, что трактовка Клишаса станет «правильной», если тот изберётся депутатом Госдумы.

«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал он.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ответ призвала «не трогать» сенатора, а сам Клишас в личном блоге позже добавил, комментируя запись, что у него «появился шанс сделать настоящую карьеру».

15 апреля Володин указывал, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.

Читайте также:

Reuters: В Испании объявили ЧП на фоне массового отключения света

«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля

Истребитель F/A-18E ВМС США упал с палубы авианосца в Красное море и затонул
#вячеслав володин
#валентина матвиенко
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате