Путин заявил, что Россия должна бороться с теми, кто оправдывает нацизм

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Страна должна бороться с теми, кто оправдывает нацистские преступления, заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — сказано в приветствии к гостям и участникам историко-документальной выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».Путин подчеркнул, что сегодня наглядно видно, к чему приводит фальсифицирование истории. СССР одержал победу в Великой Отечественной войне 8 мая (9 мая по Москве) над немецко-фашистскими захватчиками.
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Никита Кротов