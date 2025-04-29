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Путин заявил, что Россия должна бороться с теми, кто оправдывает нацизм

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страна должна бороться с теми, кто оправдывает нацистские преступления, заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — сказано в приветствии к гостям и участникам историко-документальной выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Путин подчеркнул, что сегодня наглядно видно, к чему приводит фальсифицирование истории. СССР одержал победу в Великой Отечественной войне 8 мая (9 мая по Москве) ​над немецко-фашистскими захватчиками.

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«Не утруждают себя»: Песков ответил на слова Макрона о давлении на Россию
Песков: Франция не утруждает себя тем, чтобы слушать заявления Путина
29 апреля 2025, 12:21

Фото: istockphoto/yulenochekk

Возникает ощущение, что Париж не утруждается выслушать заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о давлении на РФ.
«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — прокомментировал Песков.
По его словам, заявление Макрона говорит о том, что Европа в настоящее время ориентируется продолжать боевые действия.

Накануне в понедельник Эммануэль Макрон в разговоре с изданием Paris Match заявлял, что давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней.

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В Госдуме оценили угрозы Макрона в адрес РФ
Депутат Кузнецов: Россия не прогнётся под давлением Запада
29 апреля 2025, 12:08

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Россия не станет прогибаться под давлением Запада, которое, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, будет усилено в ближайшее время. Такое заявление сделал депутат Дмитрий Кузнецов.
Макрон заявил, что убедил американцев усилить давление на Россию из-за Украины, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT. По словам французского лидера, в ближайшие недели будут предприниматься ключевые попытки для достижения прекращения боевых действий.

«Поднимать ставки и пугать оппонента — обычный ход ведения переговоров. Но, возможно, главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента — держать удар и не прогибаться под психологическим давлением», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что Москве не стоит переживать из-за подобных заявлений Макрона. По словам эксперта, Россия должна быть готова к долгому противостоянию с Западом. На этом фоне Кузнецов предположил, что в мае-июне активизируются боевые действия, которые станут «сражением за инициативу».

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Депутат допустил, что бойцов КНДР могут задействовать в зоне СВО
Картаполов: военных КНДР могут подготовить к новым задачам
29 апреля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/znm

Северокорейских бойцов после освобождения курского приграничья могут задействовать в зоне спецоперации. Свое мнение на этот счет выразил «Интерфаксу» председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По словам парламентария, все зависит от решения верховного главнокомандующего.
«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — пояснил Картаполов.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время бойцы КНДР «готовятся к другим задачам», о которых будет известно позднее.

По мнению Картаполова, было бы правильно пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В минувшую субботу, 26 апреля, российский регион был освобожден от противника при участии бойцов КНДР.

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«Замылить и продлить конфликт»: Стало известно, как западные страны могут отреагировать на объявленное Путиным перемирие
Политолог Кошкин: западные страны радуются продлению конфликта между РФ и Украиной
29 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/wind-moon

В недавнем интервью изданию Atlantic президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что команда США во главе с Дональдом Трампом изменила свой подход к украинскому кризису, и это позволило России искать такие подходы, которые бы позволили идти по пути устойчивого мира.


«Я думаю, Зеленский сейчас звонит, согласовывает все с руководителем Британии, Франции. Как-то они пытаются отреагировать. С одной стороны, они заявляют, что хотят прийти к урегулированию конфликта, но с другой стороны, затягивают этот процесс», — сказал эксперт.

По словам Кошкина, западные страны стараются быть в контексте предложений США, и публично говорят о необходимости поддержать их, но в реальности делают все возможное, чтобы «замылить» вопрос и праздновать успех в продлении конфликта.

«Сейчас опять-таки в Европе все идет к тому, что западные государства призывают к тотальному вооружению, к подготовке к некой войне против России, но это явно выраженная подготовка к Третьей мировой войне. В это большая опасность, а ООН ничего, к сожалению, сделать не может, потому что это ангажированная под запросы западного мира организация», — объяснил политолог.

Он добавил, что геополитическая обстановка довольна непростая, и конфигурация, которая должна сейчас выстроиться для баланса сил, где Россия занимает достойное место, влияет на ситуацию изменения мировых отношений.

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Два человека погибли при атаке дрона в Белгородской области, сообщил Гладков
29 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto/N-sky

Атака украинского дрона в Белгородской области унесла жизни двух человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«…К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу», — написал чиновник.
Гладков уточнил, что удар пришелся по машине, в которой было пять человек. Как отметили медики, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Глава региона соболезнует родным и близким погибших. Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории.

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