Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин объявил о введении временного перемирия в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По информации Кремля, перемирие вступит в силу с нуля часов 7 мая и продлится до полуночи 11 мая. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении пресс-службы Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина также последует этому примеру и объявит аналогичное перемирие. Это решение направлено на создание условий для уважения памяти павших.
Празднование 80-летия Победы станет важным событием для обеих стран, власти призывают все стороны конфликта проявить благоразумие и гуманность в эти памятные дни.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Празднование 80-летия Победы станет важным событием для обеих стран, власти призывают все стороны конфликта проявить благоразумие и гуманность в эти памятные дни.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова