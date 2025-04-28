Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Екатерина Варнава была гостьей крупных проектов. Она принимала участие в съемках кино, выступала в театре. Но в 2020 году все резко изменилось. Екатерина резко осудила российскую власть, встав на сторону Украины. Подробнее о том, как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».