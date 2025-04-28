Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии за их участие в операции по ликвидации украинских боевиков, которые вторглись на территорию Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
26 апреля 2025 года российские Вооруженные Силы завершили боевые действия против группировки, которая, по словам властей, пыталась захватить часть российской территории. В заявлении подчеркивается, что в этой операции активно участвовали корейские военнослужащие, что соответствует международному праву и условиям Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Договор предусматривает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон, что, по мнению Кремля, и было осуществлено в данном случае.
В субботу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Он также подчеркнул значительный вклад Корейской Народной Демократической Республики.
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Договор предусматривает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон, что, по мнению Кремля, и было осуществлено в данном случае.
В субботу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Он также подчеркнул значительный вклад Корейской Народной Демократической Республики.
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Дарья Осипова