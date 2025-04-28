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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии за их участие в операции по ликвидации украинских боевиков, которые вторглись на территорию Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
26 апреля 2025 года российские Вооруженные Силы завершили боевые действия против группировки, которая, по словам властей, пыталась захватить часть российской территории. В заявлении подчеркивается, что в этой операции активно участвовали корейские военнослужащие, что соответствует международному праву и условиям Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Договор предусматривает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон, что, по мнению Кремля, и было осуществлено в данном случае.

В субботу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Он также подчеркнул значительный вклад Корейской Народной Демократической Республики.

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#договор
#всу
#сво
Бои по Часов Яром, продвижение ВС РФ на угледарском и торецком направлениях: последние новости СВО на 28 апреля
28 апреля 2025, 09:03

Фото: iStock/jivz

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


В районе Горнали российские войска продолжают обнаруживать и уничтожать последние группы противника, которые оказывают сопротивление. Украинские военные стараются предотвратить продвижение штурмовых групп ВС РФ в сторону Сумской области.

Отмечается стягивание дополнительных сил ВСУ к реке Псёл, расположенной к югу от государственной границы. По информации с мест, ВС РФ успешно преодолели первую и вторую линии укреплений противника на государственной границе в районе населённого пункта Олешня. Также были захвачены три ключевых опорных пункта ВСУ на этом участке. Наступление армии России продолжается в районах Локни и Беловодья.

Противник не оставляет попыток проникнуть в Белгородскую область. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ на территории Украины. Российские военные проводят зачистку приграничных территорий, а артиллерия уничтожает резервы противника в Сумской области.

Покровское направление


На восточной линии фронта российские военные установили контроль над населённым пунктом Берёзовка. В районе Котлино, с западной стороны Покровска, продолжаются активные боестолкновения. Российские войска пытаются закрепиться на восточной окраине населённого пункта Удачный.

В Лысовке, которая расположена к югу от Покровска, обстановка остаётся сложной. Украинские военные активно применяют большое число беспилотных летательных аппаратов, что препятствует продвижению российских сил в центральную часть населённого пункта.

Часовярское направление


К югу от Часова Яра снова активизировались бои. ВС РФ вернули контроль над позициями в районе Шевченко и закрепились на юго-восточной окраине Ступочек. Это наступление осложняет ситуацию для гарнизона ВСУ, который удерживает высотные здания в центре Часова Яра.

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Херсонское направление


По предварительной информации, российские военные установили контроль над частью береговой линии в районе Тягинки, расположенной напротив Крынок. ВКС России нанесли удары по местам временной дислокации и центрам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в городе Херсоне.

Угледарское направление


ВС РФ продолжают наступление в направлении Богатыря и Отрадного. В результате отражения двух контратак ВСУ российские войска смогли существенно продвинуться южнее Богатыря. Эти успехи способствуют усилению давления на позиции украинских войск в районе Угледара.

Торецкое направление


В районе северо-запада Торецка российские военные завершили зачистку территории микрорайона Комсомол. Также они перерезали железнодорожную ветку между станциями Кривой Торец и Клебан-Бык и закрепились в северной части Щербиновки.

На восточном направлении продвижение ВС РФ составило около 1,5 км вдоль железнодорожной линии к северу от Дачного. Войска движутся широким фронтом между Озаряновкой и Дылеевкой.

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Алаудинов рассказал о состоянии участвовавших в операции «Поток» бойцов «Ахмата»
28 апреля 2025, 08:32

Фото: iStock/fortton

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о состоянии военнослужащих группы «Аида», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, большая часть бойцов в настоящее время находится на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.

Алаудинов отметил, что некоторые из бойцов уже вернулись в строй, однако большинство все еще проходит восстановительное лечение из-за серьезного воздействия на их легкие и дыхательные пути. Генерал выразил уверенность в том, что назначенное лечение даст положительные результаты, и заверил, что руководство делает все возможное для скорейшего восстановления военнослужащих.

Операция «Поток» была проведена сводным штурмовым отрядом, который преодолел около 15 км внутри трубопровода и внезапно вышел на поверхность у Суджи, что стало неожиданностью для противника.

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ВСУ сбрасывают с дронов самодельные отравляющие вещества в виде газа
28 апреля 2025, 08:11

Фото: iStock/Yurich84

На красноармейском направлении украинские вооруженные силы (ВСУ) начали использовать самодельные отравляющие вещества, сбрасывая их с дронов. Об этом сообщил боец 60-го отдельного механизированного батальона 51-й армии в интервью РИА Новости.
По его словам, один из дронов сбросил пятилитровую бутылку, в которой находилась палка. При приземлении палка пробила бутылку, в результате чего из нее вылилось отравляющее вещество с резким запахом, напоминающим ацетон.

«Военным стало трудно дышать, начался кашель, и нам пришлось искать источник свежего воздуха», – рассказал «Вайс».

Он добавил, что группа просидела всю ночь у окон, ожидая, когда газ выветрится из подвала, где они находились. Боец также отметил, что информация о применении отравляющего вещества была немедленно передана командованию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Дзержинске предположительно уничтожили группу польских наемников
28 апреля 2025, 07:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Дзержинске, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, была ликвидирована группа, предположительно состоящая из польских наемников. Об этом сообщил российский штурмовик в интервью РИА Новости.
По его словам, позиция противника находилась всего в десяти метрах от него. Штурмовик отметил, что слышал характерные выражения на польском языке, что позволило ему предположить национальность наемников.

«Я думаю, что это были поляки, судя по отголоскам речи, экипировке и манере работы», – рассказал солдат.

Он также добавил, что уничтоженная группа была хорошо экипирована и не отвечала на попытки установить контакт.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Украинские войска атаковали Крым
В небе над Россией в минувшую ночь были уничтожены 115 беспилотников
28 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 115 украинских беспилотников в ночь с 27 на 28 апреля, информирует Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, с 20:50 по 04:35 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 102 БПЛА над Брянской областью, девять — над Крымом, два — над Курской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и в акватории Черного моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что 26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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