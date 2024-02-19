Путин присвоил звание генерала следователю, который вёл дело Политковской

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Владимиру Шараеву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: ...генерал-майора юстиции Шараеву Владимиру Олеговичу», — говорится в документе, опубликованном на сайте.
Как сообщил «РБК» источник, близкий к СК, Шараев приступил к расследованию убийства журналистки Анны Политковской в 2015 году, после ухода на пенсию его предшественника.
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