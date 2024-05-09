Во Франции самолёты ВВС по ошибке нарисовали в небе российский триколор — видео

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9 Мая вся Россия торжественно отмечает День Победы советской армии над фашистской Германией. Невольно присоединились к этому празднованию и пилоты элитной эскадрильи Patrouille de France, по ошибке изобразив в небе российский триколор.
Инцидент произошёл во время воздушного парада, посвящённого празднованию Дня Европы, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Российский и французский флаги состоят из одинаковых цветов — белого, синего и красного. Различается только порядок их расположения на полотнище. Во время полёта элитные лётчики, вероятно, перепутали построение и в результате в небе вместо французского был торжественно изображён российский триколор.
Реакция французского правительства на данную ошибку пока остаётся неизвестной.
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