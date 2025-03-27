Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области

Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в публикации.

Куйвашев, возглавлявший регион с мая 2012 года, дважды успешно переизбирался на губернаторский пост в 2017 и 2022 годах. За время его правления Свердловская область пережила значительные изменения в экономике и социальной сфере, а также столкнулась с рядом вызовов, требующих оперативного реагирования.

Документ о принятии отставки вступает в силу с момента подписания. Теперь перед новым руководством региона стоят важные задачи, включая развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни граждан.

Читайте также:

Выяснилось об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке

Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей
#изменения
#пост
#регион
#развитие
#свердловская область
#рф
Выяснилось об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа
Der Spiegel: личные данные значимых политиков команды Трампа утекли в Сеть
27 марта 2025, 05:47

Фото: iStock/Dragos Condrea

Личные данные высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, включая помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и главу разведки Тулси Габбард, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственное расследование.
Номера телефонов, электронные адреса и пароли, связанные с их аккаунтами, до сих пор используются, что повышает риски кибератак.

Проблемы с информационной безопасностью в США стали особенно заметны после скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.

В чат случайно был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, что Уолтц объяснил ошибкой: якобы контакт журналиста попал в группу через чужой номер телефона.

Расследование Der Spiegel также указывает на утечки данных шефа Пентагона Пита Хегсета, что подчеркивает системные уязвимости в защите данных американских чиновников.

Читайте также:

Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке

В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение

«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
#сша
#операция
#журналист
#данные
#расследование
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке
Посол Дарчиев пообещал работать над облегчением визовых процедур для россиян
27 марта 2025, 04:24

Фото: iStock/vchal

Новый посол России в США Александр Дарчиев обозначил ключевые направления своей работы, включая возобновление авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур для граждан и возвращение конфискованных Вашингтоном российских объектов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявления дипломата по прибытии в США.
Дарчиев отметил, что практическая работа уже набрала темп, который необходимо наращивать, соблюдая принцип строгой взаимности.

Среди приоритетов он выделил не только облегчение условий для сотрудников дипмиссий и рядовых россиян, но и решение сложных вопросов, таких как восстановление прямых авиарейсов. Он также намерен вернуть шесть конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих России.

Ранее сообщалось, что США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

Читайте также:

Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

«Не стыдно, она там красивая»: ​Павел Деревянко отреагировал на слив ​секс-видео ​и пояснил, пойдет ли в полицию

«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
#сша
#работа
#посол
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей
27 марта 2025, 01:18

Фото: iStock/gopixa

США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», — пояснил президент США.
26 марта «Радио 1» передавало советы автоэксперта Корнева относительно того, как правильно выбирать шины и на что автомобилистам стоит обращать внимание в первую очередь при их покупке.

А 25 марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле.

Читайте также:

Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей

Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
#сша
#автомобили
#президент
#дональд трамп
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области
26 марта 2025, 22:55

Владимир Путин и Денис Паслер (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и предложил ему возглавить Свердловскую область.
Глава государства уточнил, что Паслер уже занимал пост председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год, поэтому хорошо знает регион, который является одним из ключевых в России.

Паслер поблагодарил Путина за предложение и отметил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые будут ставиться перед ним лидером и жителями региона.

После этого президент попросил Паслера рассказать, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и в ближайшей перспективе.

А Оренбургскую область, пока возглавляемую Паслером, Путин предложил передать под управление председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.

Читайте также:

«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России

Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Стало известно о планах по ротации бойцов СВО
#владимир путин
#президент
#пост
#регион
#оренбургская область
#екатеринбург
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО Рютте: Страны альянса сами решат вопрос места размещения своих войск
26 марта 2025, 22:29

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Страны Североатлантического альянса имеют полное право на своё усмотрение реагировать на «требования» России не приближать военные силы блока к её границам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Таким образом он отреагировал на вопрос о якобы существующих требованиях Москвы вынудить альянс увести войска с территории своих новых членов в качестве одного из условий прекращения огня и заключения мирного соглашения по Украине.

«Путин может выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может указывать нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса», — цитирует Рютте РИА Новости.

По словам руководителя Североатлантического военного блока, вопрос расширения НАТО на восток не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине.

Читайте также:

Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи

Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину

«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
#соглашения
#отношения
#право
#новости
#нато
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате