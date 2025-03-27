Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в публикации.
Куйвашев, возглавлявший регион с мая 2012 года, дважды успешно переизбирался на губернаторский пост в 2017 и 2022 годах. За время его правления Свердловская область пережила значительные изменения в экономике и социальной сфере, а также столкнулась с рядом вызовов, требующих оперативного реагирования.
Документ о принятии отставки вступает в силу с момента подписания. Теперь перед новым руководством региона стоят важные задачи, включая развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни граждан.
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