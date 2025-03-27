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Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке

Посол Дарчиев пообещал работать над облегчением визовых процедур для россиян
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Новый посол России в США Александр Дарчиев обозначил ключевые направления своей работы, включая возобновление авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур для граждан и возвращение конфискованных Вашингтоном российских объектов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявления дипломата по прибытии в США.
Дарчиев отметил, что практическая работа уже набрала темп, который необходимо наращивать, соблюдая принцип строгой взаимности.

Среди приоритетов он выделил не только облегчение условий для сотрудников дипмиссий и рядовых россиян, но и решение сложных вопросов, таких как восстановление прямых авиарейсов. Он также намерен вернуть шесть конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих России.

Ранее сообщалось, что США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

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Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей
27 марта 2025, 01:18

Фото: iStock/gopixa

США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», — пояснил президент США.
26 марта «Радио 1» передавало советы автоэксперта Корнева относительно того, как правильно выбирать шины и на что автомобилистам стоит обращать внимание в первую очередь при их покупке.

А 25 марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле.

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Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области
26 марта 2025, 22:55

Владимир Путин и Денис Паслер (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и предложил ему возглавить Свердловскую область.
Глава государства уточнил, что Паслер уже занимал пост председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год, поэтому хорошо знает регион, который является одним из ключевых в России.

Паслер поблагодарил Путина за предложение и отметил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые будут ставиться перед ним лидером и жителями региона.

После этого президент попросил Паслера рассказать, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и в ближайшей перспективе.

А Оренбургскую область, пока возглавляемую Паслером, Путин предложил передать под управление председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.

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Генсек НАТО Рютте: Страны альянса сами решат вопрос места размещения своих войск
26 марта 2025, 22:29

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Страны Североатлантического альянса имеют полное право на своё усмотрение реагировать на «требования» России не приближать военные силы блока к её границам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Таким образом он отреагировал на вопрос о якобы существующих требованиях Москвы вынудить альянс увести войска с территории своих новых членов в качестве одного из условий прекращения огня и заключения мирного соглашения по Украине.

«Путин может выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может указывать нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса», — цитирует Рютте РИА Новости.

По словам руководителя Североатлантического военного блока, вопрос расширения НАТО на восток не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине.

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Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи
Макрон: Франция выделит дополнительные два миллиарда евро Украине
26 марта 2025, 22:18

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Франция готова выделить Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время переговоров с Владимиром Зеленским.
Макрон подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.

В среду, 26 марта, Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Макроном. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Также сообщалось, что Австрия оказала Украине финансовую помощь в 12,1 миллиона евро, которые передаются в том числе для разминирования территорий. Это позволит возобновить поставки зерна из страны.

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Вопрос об алкоголизме главы Пентагона возмутил директора ЦРУ
NYT: вопрос об алкоголизме главы Пентагона Хегсета возмутил главу ЦРУ Рэтклиффа
26 марта 2025, 19:45

Фото: iStock/icholakov

Вопрос о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal, в который случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга, возмутил главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает издание The New York Times.
Речь идёт о перепалке, которая произошла между Рэтклиффом и членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, который во время обсуждения военных операций поинтересовался, не был ли министр обороны уличён в чрезмерном употреблении алкоголя.

После этого директор ЦРУ был вызван в Конгресс на слушания, поскольку являлся участником диалога.

Рэтклифф подчеркнул, что линия допроса является оскорбительной, а на вопрос об алкоголизме министра ответил отрицательно.

Напомним также, что 22 января бывшая невестка Хегсета Даниэль обвинила его в насилии в отношении второй супруги и алкоголизме. Такое заявление она сделала в ходе слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. Пит Хегсет в ответ пообещал исправить своё поведение и решить проблему зависимости.

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