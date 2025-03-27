Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке

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Новый посол России в США Александр Дарчиев обозначил ключевые направления своей работы, включая возобновление авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур для граждан и возвращение конфискованных Вашингтоном российских объектов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявления дипломата по прибытии в США.
Дарчиев отметил, что практическая работа уже набрала темп, который необходимо наращивать, соблюдая принцип строгой взаимности.
Среди приоритетов он выделил не только облегчение условий для сотрудников дипмиссий и рядовых россиян, но и решение сложных вопросов, таких как восстановление прямых авиарейсов. Он также намерен вернуть шесть конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих России.
Ранее сообщалось, что США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.
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Среди приоритетов он выделил не только облегчение условий для сотрудников дипмиссий и рядовых россиян, но и решение сложных вопросов, таких как восстановление прямых авиарейсов. Он также намерен вернуть шесть конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих России.
Ранее сообщалось, что США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.
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Мария Моисеева