Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей

Фото: iStock/gopixa
США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.
А 25 марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле.
Читайте также:
Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль
В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», — пояснил президент США.26 марта «Радио 1» передавало советы автоэксперта Корнева относительно того, как правильно выбирать шины и на что автомобилистам стоит обращать внимание в первую очередь при их покупке.
А 25 марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле.
Читайте также:
Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль
В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Мария Моисеева