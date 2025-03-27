Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей

Трамп: США решили ввести пошлины в 25% на импорт автомобилей

Фото: iStock/gopixa

Фото: iStock/gopixa

США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», — пояснил президент США.
26 марта «Радио 1» передавало советы автоэксперта Корнева относительно того, как правильно выбирать шины и на что автомобилистам стоит обращать внимание в первую очередь при их покупке.

А 25 марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле.

Читайте также:

Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей

Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
#сша
#автомобили
#президент
#дональд трамп
#страны
Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области
26 марта 2025, 22:55

Владимир Путин и Денис Паслер (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и предложил ему возглавить Свердловскую область.
Глава государства уточнил, что Паслер уже занимал пост председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год, поэтому хорошо знает регион, который является одним из ключевых в России.

Паслер поблагодарил Путина за предложение и отметил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые будут ставиться перед ним лидером и жителями региона.

После этого президент попросил Паслера рассказать, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и в ближайшей перспективе.

А Оренбургскую область, пока возглавляемую Паслером, Путин предложил передать под управление председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.

Читайте также:

«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России

Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Стало известно о планах по ротации бойцов СВО
#владимир путин
#президент
#пост
#регион
#оренбургская область
#екатеринбург
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО Рютте: Страны альянса сами решат вопрос места размещения своих войск
26 марта 2025, 22:29

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Страны Североатлантического альянса имеют полное право на своё усмотрение реагировать на «требования» России не приближать военные силы блока к её границам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Таким образом он отреагировал на вопрос о якобы существующих требованиях Москвы вынудить альянс увести войска с территории своих новых членов в качестве одного из условий прекращения огня и заключения мирного соглашения по Украине.

«Путин может выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может указывать нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса», — цитирует Рютте РИА Новости.

По словам руководителя Североатлантического военного блока, вопрос расширения НАТО на восток не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине.

Читайте также:

Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи

Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину

«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
#соглашения
#отношения
#право
#новости
#нато
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи
Макрон: Франция выделит дополнительные два миллиарда евро Украине
26 марта 2025, 22:18

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Франция готова выделить Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время переговоров с Владимиром Зеленским.
Макрон подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.

В среду, 26 марта, Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Макроном. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Также сообщалось, что Австрия оказала Украине финансовую помощь в 12,1 миллиона евро, которые передаются в том числе для разминирования территорий. Это позволит возобновить поставки зерна из страны.

Читайте также:

«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей

Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США

Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь
#франция
#эммануэль макрон
#украина
#владимир зеленский
#евро
#помощь
#париж
#поставки
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вопрос об алкоголизме главы Пентагона возмутил директора ЦРУ
NYT: вопрос об алкоголизме главы Пентагона Хегсета возмутил главу ЦРУ Рэтклиффа
26 марта 2025, 19:45

Фото: iStock/icholakov

Вопрос о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal, в который случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга, возмутил главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает издание The New York Times.
Речь идёт о перепалке, которая произошла между Рэтклиффом и членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, который во время обсуждения военных операций поинтересовался, не был ли министр обороны уличён в чрезмерном употреблении алкоголя.

После этого директор ЦРУ был вызван в Конгресс на слушания, поскольку являлся участником диалога.

Рэтклифф подчеркнул, что линия допроса является оскорбительной, а на вопрос об алкоголизме министра ответил отрицательно.

Напомним также, что 22 января бывшая невестка Хегсета Даниэль обвинила его в насилии в отношении второй супруги и алкоголизме. Такое заявление она сделала в ходе слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. Пит Хегсет в ответ пообещал исправить своё поведение и решить проблему зависимости.

Читайте также:

«Трамп был в ярости»: раскрыта истинная реакция лидера США на «слив» переписки своих советников

Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах

«Чхать он на это хотел»: в ВСУ откровенно высказались о Трампе
#пентагон
#сша
#министр
#заявление
#дональд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину
26 марта 2025, 19:44

Фото: istockphoto/sb2010

Президенту США Дональду Трампу придётся начать оказывать давление на Россию. Или же он будет вынужден пойти на существенные уступки Москве для завершения вооружённого конфликта на Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Кремль намеревается продолжить обсуждения и снизить переговорные рамки, чтобы вынудить США отступить.

«Американскому лидеру придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки Путину», — пишут авторы статьи.

Это необходимо ему для того, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине, передаёт агентство слова европейских дипломатов.

Источники издания также отмечают, что обещание Трампа завершить вооружённое противостояние на Украине в кратчайшие сроки говорит о его «мастерстве переговорщика», но в данном случае его слова могут «обернуться против него самого».

Читайте также:

Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп

Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине

Лавров: диалог между Россией и США — это возвращение к нормальности
#сша
#кремль
#выбор
#конфликт
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате