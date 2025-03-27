Выяснилось об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

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Личные данные высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, включая помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и главу разведки Тулси Габбард, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственное расследование.
Номера телефонов, электронные адреса и пароли, связанные с их аккаунтами, до сих пор используются, что повышает риски кибератак.
Проблемы с информационной безопасностью в США стали особенно заметны после скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.
В чат случайно был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, что Уолтц объяснил ошибкой: якобы контакт журналиста попал в группу через чужой номер телефона.
Расследование Der Spiegel также указывает на утечки данных шефа Пентагона Пита Хегсета, что подчеркивает системные уязвимости в защите данных американских чиновников.
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Проблемы с информационной безопасностью в США стали особенно заметны после скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.
В чат случайно был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, что Уолтц объяснил ошибкой: якобы контакт журналиста попал в группу через чужой номер телефона.
Расследование Der Spiegel также указывает на утечки данных шефа Пентагона Пита Хегсета, что подчеркивает системные уязвимости в защите данных американских чиновников.
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Мария Моисеева