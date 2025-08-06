Трамп раскрыл своего преемника на посту президента США
Трамп назвал Джей Ди Вэнса самым вероятным кандидатом на выборах президента США
Американский лидер Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса главным фаворитом на выдвижение от Республиканской партии в предстоящей президентской гонке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, обсуждать кандидатуры пока преждевременно, но Вэнс демонстрирует исключительную эффективность в должности. Глава Белого дома подчеркнул, что вице-президент в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом.
«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — объяснил политик журналистам.Среди других возможных претендентов Трамп упомянул госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что американский лидер забрался на крышу Белого дома в поисках места для ядерных ракет. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как Трамп указывает пальцем в сторону и обращается к журналистам, находящимся внизу, произнося слова: «Ядерные ракеты».