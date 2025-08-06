Трамп раскрыл своего преемника на посту президента США

06 августа 2025, 01:50

Трамп назвал Джей Ди Вэнса самым вероятным кандидатом на выборах президента США

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса главным фаворитом на выдвижение от Республиканской партии в предстоящей президентской гонке. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам Трампа, обсуждать кандидатуры пока преждевременно, но Вэнс демонстрирует исключительную эффективность в должности. Глава Белого дома подчеркнул, что вице-президент в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом.





«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — объяснил политик журналистам.