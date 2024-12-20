Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ Кирилловым

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В пятницу на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ состоялась церемония прощания с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом информирует РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин направил венок в знак уважения и памяти о покойном. Также венки были отправлены заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, помощником президента РФ Алексеем Дюминым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами Государственной Думы и коллективами различных министерств и ведомств.
По данным Следственного комитета России, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, скрытое в самокате у подъезда дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Ведётся уголовное расследование по статьям о теракте и убийстве. Утром 20 декабря ФСБ, СК и МВД сообщили о задержании исполнителя теракта, рожденного в 1995 году, который признался в вербовке украинскими спецслужбами с обещанием 100 тысяч долларов и выезда в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
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По данным Следственного комитета России, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, скрытое в самокате у подъезда дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Ведётся уголовное расследование по статьям о теракте и убийстве. Утром 20 декабря ФСБ, СК и МВД сообщили о задержании исполнителя теракта, рожденного в 1995 году, который признался в вербовке украинскими спецслужбами с обещанием 100 тысяч долларов и выезда в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
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Дарья Осипова