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Суд признал виновным студента воронежского университета в госизмене и диверсиях

Суд приговорил студента Максимова к 16 годам за госизмену и диверсии
Фото: iStock/Wavebreakmedia

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Второй Западный окружной военный приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену, диверсии, совершённые по заказу Киева, и участие в деятельности террористической организации.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России, в ноябре 2023 года Максимов связался с представителем объединения «Легион "Свобода России"»*, заполнил анкету, чтобы вступить в его ряды. Террористы пообещали студенту помочь перебраться на Украину после того, как он выполнит задания легиона.

По их указанию Максимов нашёл склад волонтёрской организации, которая оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО). В Советском районе Воронёжа в январе он расклеил листовки от имени администрации города с ложной информацией о бомбовых ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ).



Тогда же Максимову поручили поджечь шкаф магистральной связи на железной дороге, чтобы остановить движение поездов с военной техникой.

Первые четыре года преступник проведёт в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

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*признан в России террористической организацией и запрещен
#террористы
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#тюрьма
Трёхлетняя девочка с собакой 12 дней выживала в Тайге: удивительная история Карины Чикитовой, как она живет сейчас
19 декабря 2024, 18:09

Карина Чикитова (фото: ГУ МЧС по Республике Саха)

В 2014 году мир узнал о невероятной истории маленькой Карины Чикитовой из Якутии, которая в свои 3 года на протяжении 12 дней выживала в горящей тайге среди диких животных. Малышке удалось спастись лишь ​благодаря щенку по имени Малыш, который в ​сложной ситуации ​оказался рядом.
Как сегодня живёт Карина Чикитова и её собака, расскажет «Радио 1».

Недавно Карина побывала на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Вместе с мамой Талиной и прабабушкой Тамарой Ивановной она прилетела из Якутии.

Стало известно, что «дитя Тайги» долго отказывалась от участия в съемках. По своей натуре она довольно скромная девушка, поэтому не хотела, чтобы её узнавали.

Интересно, что в Якутске в честь её установлен памятник. У местного аэропорта изображена маленькая Карина, а у её ног стоит Малыш — её верный спутник.

Побежала за бабочкой


Карина не помнит подробностей случившегося.

Карина Чикитова исчезла 29 июля 2014 года, когда ей было всего три года и семь месяцев. Незадолго до этого она с мамой Талиной приехала в село Олом, где проживала её прабабушка Тамара. Это отдалённое поселение, в котором нет ни связи, ни дорог.

«В тот день я ушла на покос. Дочка была с прабабушкой. Играла на улице с соседским щенком по кличке Кырачаан («Малыш»)», — рассказала Талина.

По словам прабабушки Тамары, Карина знала, что выходить за пределы двора строго запрещено. Особенно с учётом того, что у соседей был агрессивный бык, от которого даже ей самой пришлось однажды спасаться прямо на глазах у правнучки.

Но получилось так, что не парнокопытное животное стало главной угрозой для маленькой девочки. Играя с щенком, она так увлеклась, что не заметила, как последовала за ним в лес. В тот день они с Малышом гонялись за бабочками. В процессе игры малышка даже не заметила, как оказалась в совершенно незнакомом для неё месте.

Якутия известна своей суровой природой. В тот день температура не превышала 20 градусов, а ночью могла даже наступить легкая заморозка.

Талина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Пожары в лесах Якутии


Тем летом в Якутии бушевали лесные пожары, и на борьбу с огнём были брошены все силы.

«За Кариной прибыл отец, хотел забрать в деревню к своей маме. Мы это знали. Но его срочно вызвали на пожар. Дочку он не увез, уехал на службу. А мы-то думали, она с ним!», — вспоминает мама девочки.

Из-за отсутствия связи не было возможности связаться друг с другом.

О пропаже Карины стало известно очень поздно — девочка уже как 4 дня находится в тайге. Вскоре выяснилось, что пропал и щенок соседей, Кырачаан.

Что делать — непонятно. Основная часть спасателей была задействована в борьбе с лесными пожарами, людей не хватало. В то же время в лесу оставалась беззащитная девочка, которую необходимо было срочно спасать. В условиях пожара дикие животные были вынуждены покидать свои места обитания. Встреча с хищником могла стать для ребёнка смертельной.

Руководитель службы спасения Николай Находкин быстро принял решение: он снял спасателей с других заданий и отдал приказ — немедленно найти девочку. Вскоре место вылетел вертолет с беспилотниками, тепловизорами и служебной собакой.

Голодная в лесу


Поиск с воздуха не дал результатов: ребёнка не было видно из-за густой листвы и травы размером с человеческий рост — такие они, якутские «джунгли». Задачу осложнял приближавшийся пожар — дым от огня затруднял обзор и наполнял воздух запахом гари.

Несмотря на все усилия, найти Карину с воздуха не удалось. Зато заметили медведя. Как позже выяснилось, одну из ночей девочка провела в берлоге — к счастью, она была пустой. Но в другой раз Карина лично столкнулась с медведицей и её детёнышем. Удивительно, но хищница почему-то не напала на девочку, а просто прошла мимо.

Тем не менее Карина и её верный спутник сталкивались с новыми трудностями. Важно отметить, что дети в Якутии с малых лет привыкают к жизни на природе, осваивая её законы. Девочка не сидела без дела и не плакала. Вместо этого она проявила удивительную стойкость и решимость, пытаясь найти путь домой.

2014 год оказался не слишком щедрым на урожай, но малышка, несмотря на трудности, продолжала искать ягоды в траве. И хотя еды было мало, маленькая Карина продолжала бороться за свою жизнь.

Друг с большим сердцем


Помимо голода, Карину терзал ещё и невыносимый холод. Ближе к вечеру она старалась найти место для ночлега, рвала траву и делала из неё «гнездо».

Бывало и такое, что утром, выбираясь из своего укрытия, она обнаруживала, что её волосы примерзли к земле. Её верным другом и спасителем был щенок Кырачаан, или «Малыш». Обычная дворняжка, но с большим сердцем. Он всё время был рядом, не отходил от девочки. Карина говорила с ним днём, а по ночам, зарываясь в его тёплую шерсть, она ощущала хоть какое-то спокойствие и тепло.

Опасности на каждом шагу


Едва они избежали огонь, как на них обрушилась страшная гроза. Карину накрыл холодный ливень и крупный град. Но и в этот раз Малыш выручил: он нашёл пещеру в высокой скале, в которой они укрылись. Позже оказалось, что это спасло их жизни — если бы пещера была расположена ниже, её затопило бы в результате сильного ливня.

На девятый день в лесу Карина едва не погибла. Внезапно её начало засасывать в болото. Девочка еле выбралась, но потеряла сапоги и куртку. В итоге осталась лишь в майке и колготках. Но самое тяжёлое испытание пришло позже — её верный щенок исчез.

Карина кричала, но Малыш не откликался. Щенок вышел из тайги один, худой и слабый.

«Если до этого мы рассчитывали: пока с девочкой собака, шансы есть, они поддержат друг друга. Но теперь...», — признавались спасатели.

Нашли след в лесу


Вопрос о том, почему Кырачаан оставил свою хозяйку, так и остался без точного ответа. Возможно, он понял, что Карине стало совсем плохо, и отправился искать помощь. Кинологи пытались использовать собаку, чтобы она привела к девочке, но, как объясняют специалисты, служебные псы не работают таким образом.

Надежд найти Карину живой практически не оставалось. Без еды и воды, в условиях суровой тайги девочка оставалась наедине с природой уже десять суток. Тем не менее, спасатели продолжали искать. И вдруг на сырой земле они нашли маленький след детской ножки — совсем свежий. Это означало, что девочка была жива и могла двигаться.

Выжила в тайге


Через 12 дней поисков в глухой тайге произошло настоящее чудо. Третий раз обследуя сенокосные угодья спасатели образовали цепочку и начали звать девочку по имени.

«Внезапно ко мне из густой травы потянулись тоненькие ручки», — вспоминает спасатель Артем Борисов.
Нашлась живая. Позже выяснилось, что в роду Карины была сильная шаманка. Однажды она тоже пропала в тайге. Спасатели искали её долго, но девочка вернулась домой самостоятельно.

Карина Чикитова (фото: ГУ МЧС по Республике Саха)

Сила предков


Вдруг Карина унаследовала силу предков? Что-то же подсказало ей, как выжить в чащобе, как уйти от пожаров. А еще через два года послало якутской «Золушке» фею-крестную. Ей оказалась Альбина Черепанова, зампредседателя союза женских организаций в Якутии.

С семьей Карины она познакомилась случайно, в 2016 году. Сначала она отправила малышку на лечение, а потом помогла поступить в якутскую балетную школу.

В 2022 году девочка уже оказалась на сцене Большого театра на балете Джорджа Баланчина «Драгоценности», а позже побывала на репетиции настоящих звёзд.

Хочет стать врачом


Когда Карина впервые рассказала о своих мечтах, она не скрывала, что хочет стать балериной, путешествовать по миру и открыть свою балетную школу. Но не в Якутске, а в родном Олёкминске, чтобы дать возможность заниматься балетом всем детям.

«Но однажды мы с Кариной побывали в медицинском училище. Она посмотрела на врачей и, видимо, прониклась», — рассказала Черепанова.

В итоге девушка захотела быть врачом и лечить детей.

Сегодня Карина живёт в поселке Арылах и у неё большая семья: мама, прабабушка, младший брат и сестренка.

Гулять по лесу она не перестала, да и диких зверей не боится. А портрет Малыша хранит на полке.

Карина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Где Малыш


С тех пор Карина больше не видела своего верного друга и спасителя. Переехав в Олёкминск, Чикитовы не смогли взять щенка с собой — он был соседский. А приезжать к нему в гости очень далеко.

«Собака была в Оломе. Она охотничья, ходила на зверя. Сейчас ее уже нет. Увы, такие собаки долго не живут», — сообщили «КП»

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Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова потребовал в суде переводчика
19 декабря 2024, 17:38

Фото: iStock/ gesrey

Обвиняемый в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова объявил о плохом знании русского языка и потребовал для себя переводчика, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Выходец из Узбекистана Ахмад Курбанов запросил переводчика для участия в заседании по избранию ему меры пресечения, передали ТАСС в правоохранительных органах.

«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — обратил внимания собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления.

Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. 19 декабря он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.

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#балашиха
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#меры
#вс рф
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Ущерб из-за жёсткой посадки Smartavia в Сочи составил более 600 млн рублей
19 декабря 2024, 17:37

Фото: iStock/ rebius

Завершилось расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна, которого обвиняли по делу о жёсткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей, сообщилась в Teлеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В августе текущего года самолет Smartavia, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил жёсткую посадку в аэропорту назначения, в результате чего его хвостовая часть коснулась взлетно-посадочной полосы. На борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа. Воздушное судно было отстранено от полётов. Пилота, который допустил касание хвостовой частью самолета ВПП при посадке, был уволен авиакомпанией. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

«Днем 18 августа обвиняемый, управляя воздушным судном по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Сочи, при снижении перед посадкой в аэропорту не произвел необходимые действия, что привело к посадке с вертикальной перегрузкой и касанием хвостовой части фюзеляжа самолета взлетно-посадочной полосы. Сумма ущерба составила более 600 млн рублей», — отмечалось в сообщении.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест. Расследование завершилось, а дело направили в суд.

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#петербург
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Перерезал горло, изнасиловал и поджёг: убийцу полицейского и его жены ищут по всей России
19 декабря 2024, 16:32

Фото: istock / Daniel Tadevosyan

В Краснодарском крае после праздничного вечера в караоке-баре полицейский и его жена пригласили домой нового знакомого. Однако их гостеприимство обернулось смертью. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Опасное знакомство

Отец погибшего полицейского рассказал, что в ночь на 16 декабря супруги отправились в караоке-бар, где и встретили Фошенко. Мужчина отмечал в заведении день рождения. После закрытия бара семейная пара пригласила нового знакомого к себе домой, чтобы продолжить отдыхать.

Фото: istock / MaximFesenko

Детальное развитие событий остаётся неизвестным. В сети появилось видео, снятое погибшей до гибели, которое она успела отправить своей подруге. На записи девушка рассказывает, что в их доме находится незнакомый мужчина, приехавший вместе с ними из ночного клуба. Также на видео зафиксирован конфликт между полицейским и подозреваемым.

«Понятное дело, рано или поздно мы его выгоним. Но пока пускай», — говорит девушка.
16 декабря в 10:00 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании. На ликвидацию огня, который охватил площадь в четыре квадратных метра, потребовалось около десяти минут. Тела 23-летнего сержанта полиции Андрея Дорошенко и его 19-летней жены Яны обнаружили в сгоревшей квартире.

Гость перерезал горло хозяину квартиры, на теле девушки также были обнаружены ножевые ранения. Перед смертью Яна подверглась изнасилованию. После содеянного мужчина поджег спальню и скрылся с места преступления.

Скрылся на вишневой иномарке

Душегуба пока не нашли — ОМВД России по Белореченскому району сообщило, что Фошенко скрылся на автомобиле Ford Focus тёмно-красного цвета после совершения убийства. Также уточняется, что подозреваемый является уроженцем Воронежской области. У мужчины плотное телосложение, рост 175-180 сантиметров и русые волосы.

Фошенко Дмитрий Владимирович (Фото: пресс-служба МВД)

Telegram-канала «Жесть Воронеж» сообщил, что подозреваемый ранее работал в сфере охраны. Он вырос в воронежском посёлке Кантемировка, а затем переехал в областной центр. По некоторым сведениям, он служил в специальных войсках.

Семейный человек


Из соцсетей Фошенко можно сделать вывод, что он примерный семьянин: состоит в браке и воспитывает ребёнка.

Мужчина также увлекается британской фантастикой. В качестве статуса он указал фразу «Suum Cuique» (в переводе с латыни — «Каждому своё»).

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила маленькую дочь с отрубленной головой в собственной кровати. Что произошло на самом деле и кто мог убить третьклассницу — в материале «Радио 1».

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Baza: в Абхазии застрелили парламентария
Baza: Депутат погиб во время стрельбы в парламенте Абхазии
19 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Депутата Вахтанга Голандзию застрелили в парламенте Абхазии.
Как сообщает Telegram-канал Baza, во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в парламентария Кана Кварчию. Голандзия, пытаясь их разнять, был смертельно ранен.

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Вахтанг Голадзия был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо.

Каждый год, с ноября по апрель, в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику, сокращается, и уровень водохранилища падает.

Россия из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, закреплённых в рамках гармонизации законодательств двух стран, стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости, ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство принимает чрезвычайные меры.

Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии хотят запретить майнинг — добычу криптовалюты.

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#электричество
#бюджет
#правительство
#социальные абхазия
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В Ставрополе мужчина выжил после удара ножом в голову подростком
19 декабря 2024, 15:58

Фото: istockphoto/zoka74

В Ставрополье мужчина получил серьезную травму в результате бытового конфликта с 17-летним подростком. Инцидент произошел во время ссоры, в ходе которой несовершеннолетний, поддавшись эмоциям, ударил мужчину ножом в лобную область головы. Об этом информирует РИА Новости.
Сразу после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, что оказалось критически важным для спасения пострадавшего. Удар ножом в лобную долю мозга представляет собой экстремальное состояние, требующее не только срочной медицинской помощи, но и осторожности при транспортировке.

В больнице мужчину встретила команда высококвалифицированных специалистов, готовых к немедленному оперативному вмешательству. Благодаря слаженным действиям медиков и скорой помощи пострадавшему удалось выжить.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

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Лежала без лекарств неделю: Хозяин квартиры наотрез оказался взломать дверь, где умирала женщина
19 декабря 2024, 15:33

Фото: istock / DedMityay

41-летняя жительница Балашихи Евгения Колесник просила передать ей лекарства, а с 8 декабря перестала выходить на связь с родными.
Родственники просили собственника квартиры взломать дверь, но тот был в отпуске и отказался. Только когда он вернулся, было слишком поздно. Подробности трагического случая — в материале «Радио 1».

Перестала отвечать дочери

Евгения работала риелтором и снимала однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Алексеевская Роща». Девушка всегда была дружелюбна к соседям. Волноваться за нее стала дочь Кристина, проживающая в другом регионе.

Последний раз она разговаривала с матерью 4 декабря, та жаловалась на плохое самочувствие. Колесник страдала от наследственных заболеваний сердца. На следующий день дочь снова попыталась связаться с матерью, но безответно. 8 декабря Евгения зашла в соцсети, но не ответила на сообщения дочери.

Кристина сообщила об исчезновении матери в чате «Алексеевская Роща» и попросила проверить камеры видеонаблюдения в подъезде, чтобы узнать, могла ли она уехать, не предупредив. Оказалось, что камеры в доме отсутствуют.

Местные жители были обеспокоены судьбой соседки — начали звонить и стучать в дверь, но никто не отвечал.

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Хозяин отказался взламывать дверь

Вскоре кто-то вспомнил, что Евгения спрашивала в группе ЖК, может ли курьер сходить в аптеку за лекарствами. Это вызвало у всех тревожные подозрения.

Фото: istock / fotodrobik

Соседи вышли на контакт собственника квартиры, которую снимала Евгения, и связались с ним. Дочь попросила его приехать и проверить, что произошло с матерью. Но владелец сказал, что сейчас находится в другом городе в отпуске и не может приехать.
«Тогда я попросила его дать разрешение на вскрытие двери. Он сказал, что вскроют дверь, мамы там не будет, мы помчимся дальше, а что он будет делать с открытой квартирой? Отказался наотрез», — вспоминает девушка.

Заперто изнутри

Племянник Колесник написал заявление в правоохранительные органы, к делу подключились и поисковики. Однако женщины не было нигде. Вероятно, она не выходила из квартиры.

14 декабря собственник приехал в Балашиху. Квартира была заперта изнутри — тогда вызвали полицию и сотрудников МЧС.
«Когда вошли в квартиру, то увидели маму. Она лежала на кровати мертвая. Собственник был в шоке», — рассказывает Кристина.
Фото: istock / sreeyashlohiya

По результатам вскрытия будет установлена причина смерти женщины, они будут готовы через 2 недели.

18 декабря состоялось прощание с Евгенией, а затем кремация. Урну с прахом захоронили на родине погибшей — в городе Луганске, рядом с ее матерью.

Ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки обнаружили в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».

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Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Путин: убийство генерал-лейтенанта Кириллова — это теракт
19 декабря 2024, 14:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова террактом, совершенным властями Украины.
«Это убийство совершенно способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег», — заявил Путин в рамках Прямой линии.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия ни разу не слышала осуждения этих террористических действий.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.

Подозреваемого в совершении теракта задержали в тот же вечер в Балашихе. Сегодня его привезли на место преступления для проведения следственных действий.

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Под Можайском фура столкнулась с самосвалом, пострадал один человек
19 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фура и гружёный щебнем самосвал столкнулись в Можайском городском округе на 124-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь», в аварии серьёзно пострадал водитель фуры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы происшествия. На место сразу выехали спасатели. Выяснилось, что при столкновении кабину фуры сильно смяло, и ноги водителя оказались зажатыми искореженными конструкциями. В первую очередь спасатели обеспечили медикам доступ к пострадавшему, чтобы они оказали ему первую помощь, а потом занялись его деблокировкой», — говорится в сообщении.
Спасатели помощи гидравлического инструмента разобрали кабину фуры, освободили водителя — мужчину 1996 года рождения и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами экстренно госпитализировали. Водитель самосвала не пострадал.

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