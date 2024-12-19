Суд признал виновным студента воронежского университета в госизмене и диверсиях

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Второй Западный окружной военный приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену, диверсии, совершённые по заказу Киева, и участие в деятельности террористической организации.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России, в ноябре 2023 года Максимов связался с представителем объединения «Легион "Свобода России"»*, заполнил анкету, чтобы вступить в его ряды. Террористы пообещали студенту помочь перебраться на Украину после того, как он выполнит задания легиона.
По их указанию Максимов нашёл склад волонтёрской организации, которая оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО). В Советском районе Воронёжа в январе он расклеил листовки от имени администрации города с ложной информацией о бомбовых ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Тогда же Максимову поручили поджечь шкаф магистральной связи на железной дороге, чтобы остановить движение поездов с военной техникой.
Первые четыре года преступник проведёт в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.
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*признан в России террористической организацией и запрещен
По их указанию Максимов нашёл склад волонтёрской организации, которая оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО). В Советском районе Воронёжа в январе он расклеил листовки от имени администрации города с ложной информацией о бомбовых ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Тогда же Максимову поручили поджечь шкаф магистральной связи на железной дороге, чтобы остановить движение поездов с военной техникой.
Первые четыре года преступник проведёт в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.
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*признан в России террористической организацией и запрещен
Анастасия Ларина