Путин: Россия уверенно смотрит вперед, ее народ един и велик

Фото: Официальный сайт Кремля
Россия уверенно движется вперед, планируя и реализуя масштабные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.
«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее. Намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным», — отметил он.
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.
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Дарья Осипова