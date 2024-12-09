Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующим указом звание генерал-полковника присвоено, в частности, замминистра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.
Также звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова