Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.