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Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый совещательный орган возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Согласно указу, в течение месяца она должна предоставить главе государства проект положения о совете, а также предложения по кандидатурам его членов.

Тем же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.



Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, РФ необходимо Десятилетие семьи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#путин
Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои грехи
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
09 декабря 2024, 19:53

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы. Об этом политик сообщил в рамках оперативного совещания.
По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, по этой причине он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. Врио губернатора также посоветовал покаяться тем, кто чувствует за собой какие-либо грехи.

При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.

Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

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Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии
09 декабря 2024, 19:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующим указом звание генерал-полковника присвоено, в частности, замминистра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.

Также звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 суток
09 декабря 2024, 19:06

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом говорится на сайте президента непризнанной республики.
Уточняется, что указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое пройдет в среду, 11 декабря. В постановлении Красносельского, в том числе, говорится о введении «запрета на экспорт энергоресурсов».

Отмечается, что в регионе сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Также могут быть ограничены права на частную собственность и труд.

Напомним, в конце этого года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из РФ в Европу через территорию Украины. Киев не раз заявлял, что не собирается его продлевать.

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Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая
09 декабря 2024, 17:57

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Глава государства подчеркнул важность работы стран организации над сохранением исторической правды. Путин напомнил, что на прошедшем саммите в Астане было условлено продолжить совместную работу по продвижению «восприятия завоеванной в 1945 году общей победы как общей ценности для всего человечества».

Напомним, ОДКБ — это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой на сегодняшний день являются шесть стран: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада
WP: отказ Асада от предложения США по Ирану стоил ему власти
09 декабря 2024, 16:44

Фото: iStock/rarrarorro

Отказ бывшего сирийского президента Башара Асада от предложения США пресечь снабжение ливанского шиитского движения «Хезболла» через территорию Сирии в обмен на снятие санкций стоил ему власти. Об этом информирует The Washigton Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что за несколько недель до атаки оппозиции Асад отклонил несколько новых предложений, которые могли бы помочь укрепить его власть. Согласно информации издания, одно из них отменило бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что Асад лишит Иран возможности вооружать и поддерживать «Хезболлу».

Примечательно, что значительной ошибкой для сирийского лидера стал отказ от нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.

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#иран
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Оппозиция в Сирии высказалась о России
Представитель сирийской оппозиции аль-Абда назвал РФ важным мировым игроком
09 декабря 2024, 16:30

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Россия является важным мировым игроком, поэтому для Сирии важны хорошие отношения с ней, заявил RT представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда.
«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — сказал он.
Анас аль-Абда особо подчеркнул, что российская сторона — это «очень важный игрок в мире».

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Тогдашний сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна справится с угрозами при помощи союзных сил. Сейчас Асад находится в России, ему предоставили политическое убежище.

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#россия
#сирия
#оппозиция
#война
#новости
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Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО
09 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО, передает УНИАН.
По словам Зеленского, в ближайшее время он намерен позвонить действующему американского лидеру Джо Байдену и поднять вопрос по приглашению Украины в НАТО. Он отметил, что на сегодняшний день от позиции Байдена многое зависит.

Зеленский также выразил мнение, что сегодня нет смысла обсуждать что-то с Трампом, поскольку республиканский политик еще «не в Белом доме».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна готовиться к сокращению поддержки от Соединенных Штатов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Сирийские государственные СМИ сменили логотипы, разместив на них флаг оппозиции
09 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Сирийское государственное агентство новостей САНА и агентство государственного телерадиовещания провели неожиданные изменения в своих логотипах, добавив на них флаг оппозиции. Об этом информирует РИА Новости.
Эта новация была замечена в официальных Telegram-каналах данных СМИ. САНА также обновила свое название, теперь она называется «Сирийское арабское агентство новостей».

Эти изменения затронули не только агентство, но и телеканал «Аль-Ихбария», который также разместил оппозиционный флаг в своем логотипе. Кроме того, обновленный символ появился в Telegram-канале министерства информации Сирии.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.

Напомним, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье предоставили убежище.

Симоньян видит в ситуации с Сирией как минимум репутационные потери России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#иран
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Песков: некорректно связывать условия заключенных в Сирии и убежище для Асада
09 декабря 2024, 14:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел некорректным вопрос журналистов, которые связали условия содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища бывшему президенту этой страны Башару Асаду.
«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае», — заявил Песков.

Он отметил, что этот вопрос является некорректным.

Песков отметил, что решение предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принимал глава государства Владимир Путин.

Перед этим стало известно, что Асад снял с себя президентские полномочия и прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.

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