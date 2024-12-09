Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый совещательный орган возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Согласно указу, в течение месяца она должна предоставить главе государства проект положения о совете, а также предложения по кандидатурам его членов.
Тем же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, РФ необходимо Десятилетие семьи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Тем же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, РФ необходимо Десятилетие семьи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова