Песков назвал героев, которые нужны России

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что у героизма много лиц, сообщили в Российской газете.
Он подчеркнул, что нет смысла создавать определённый образ героя, который был бы нужен стране.
Пресс-секретарь добавил, что главное — это дух геройства, а не конкретный внешний облик героя.
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«Стране нужны герои во всех смыслах этого слова. Героем может быть участник специальной военной операции, а может быть и очкарик-ботаник, который изобрёл лекарство от рака», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь добавил, что главное — это дух геройства, а не конкретный внешний облик героя.
«Героем может быть кто угодно: и многодетная мать, и 90-летний старик, написавший философский труд, и молодой человек, потерявший ногу на войне, но продолжающий помогать людям», — подчеркнул Песков.
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Мира Полтева