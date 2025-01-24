Путин присвоил находящемуся в коме Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста

Тигран Кеосаян (фото: соцсети)
Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему здоровья.
9 января главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и теперь находится в коме. До этого он перенёс два инфаркта.
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Анастасия Чинкова