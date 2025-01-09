«‎Осмелюсь попросить молиться»: Муж главного редактора RT Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому после двух инфарктов

В Калифорнии (США), в Лос-Анджелесе, бушует сильный пожар: площадь, охваченная огнём, составляет более 10 тысяч гектаров. Сообщается, что пять человек погибли, уничтожено 1000 зданий, без света остались около миллиона человек в округе. О том, что известно на данный момент о последствиях стихийного бедствия, читайте в материале «Радио 1».