«‎Осмелюсь попросить молиться»: Муж главного редактора RT Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому после двух инфарктов

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
59-летний Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что у ее мужа есть хронические проблемы с сердцем.
В 2008 и 2010 годах Кеосаян перенес два инфаркта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Его старший брат, Давид, ушедший из жизни в 2022 году, также оставил заметный след в индустрии как продюсер и сценарист.
Карьера Кеосаяна в полнометражном кино началась в 1992 году с дебютного фильма «Катька и Шиз», который стал отправной точкой для его дальнейших творческих свершений. За годы работы он создал ряд запоминающихся фильмов, таких как «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000) и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Не ограничиваясь только игровым кино, Тигран также проявил себя в документальном жанре, сняв такие проекты, как «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит», которые получили признание зрителей.
Кроме того, Кеосаян стал известным телеведущим, ведя программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ. Его харизма и умение вести диалог с аудиторией сделали его одним из популярных лиц на телевидении, способствующих обсуждению актуальных тем и проблем общества.
Однако, несмотря на усилия медиков, через два года, в 2010 году, у него вновь возникли тревожные симптомы. Повторная госпитализация выявила острый инфаркт миокарда. В этот раз потребовалось провести новый курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски для его здоровья.
Тигран Кеосаян вновь оказался в больнице в конце декабря, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
В апреле того же года Министерство иностранных дел Казахстана выразило недовольство высказываниями Кеосаяна о стране, охарактеризовав их как «оскорбительные и необъективные». В результате этих заявлений СМИ сообщили, что Кеосаян был внесен в список «нежелательных для въезда лиц». Тем не менее, сам Кеосаян заявил о своем намерении посетить Казахстан, несмотря на возможный запрет со стороны местных властей.
В 2023 году один из выпусков его программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik привел к отзыву лицензии на 30 дней у ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».
Она призналась, что не привыкла делиться своими переживаниями в социальных сетях и не публикует свои эмоции в реанимации. В своем обращении Маргарита также рассказала, что обе матери — и Тиграна, и ее собственная — живут с ними.
Помимо этого, Симоньян обратилась к тем, кто любит Тиграна, с просьбой молиться за его здоровье.
Собчак также отметила, что в больнице находятся ее подопечные из фонда, а также, что Симоньян каждый день навещает своего мужа и проводит много времени рядом с ним.
В их семье растут трое детей: в августе 2013 года на свет появилась дочь Марьяна, затем в сентябре 2014 года родился сын Баграт, а 19 октября 2019 года мир увидел их младшую дочь Маро. Симоньян гордится тем, что её дети, Марьяна и Баграт, владеют пятью языками: русским, армянским, английским, французским и китайским.
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Тигран КеосаянТигран Эдмондович Кеосаян, родившийся 4 января 1966 года в Москве, является ярким представителем отечественного кино и телевидения. Выросший в семье известных деятелей искусства — его отец, Эдмонд Кеосаян, был талантливым режиссером и сценаристом, а мать, Лаура Геворкян, — известной актрисой, Тигран с ранних лет впитал атмосферу творчества и страсти к искусству.
Его старший брат, Давид, ушедший из жизни в 2022 году, также оставил заметный след в индустрии как продюсер и сценарист.
Карьера Кеосаяна в полнометражном кино началась в 1992 году с дебютного фильма «Катька и Шиз», который стал отправной точкой для его дальнейших творческих свершений. За годы работы он создал ряд запоминающихся фильмов, таких как «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000) и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Не ограничиваясь только игровым кино, Тигран также проявил себя в документальном жанре, сняв такие проекты, как «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит», которые получили признание зрителей.
Кроме того, Кеосаян стал известным телеведущим, ведя программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ. Его харизма и умение вести диалог с аудиторией сделали его одним из популярных лиц на телевидении, способствующих обсуждению актуальных тем и проблем общества.
Два инфарктаВ январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Тогда ему была проведена операция по установке стента в артерию в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, что позволило восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейшие осложнения.
Однако, несмотря на усилия медиков, через два года, в 2010 году, у него вновь возникли тревожные симптомы. Повторная госпитализация выявила острый инфаркт миокарда. В этот раз потребовалось провести новый курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски для его здоровья.
Тигран Кеосаян вновь оказался в больнице в конце декабря, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому
Санкции и другие ограничения28 февраля 2022 года Европейский Союз внес Тиграна Кеосаяна в санкционные списки, обвинив его в поддержке сепаратистских движений в Крыму и Донбассе, а также в распространении антиукраинской пропаганды. В ответ на эти меры Кеосаян выразил свое мнение, заявив, что санкции для него — это «невидимые ордена».
В апреле того же года Министерство иностранных дел Казахстана выразило недовольство высказываниями Кеосаяна о стране, охарактеризовав их как «оскорбительные и необъективные». В результате этих заявлений СМИ сообщили, что Кеосаян был внесен в список «нежелательных для въезда лиц». Тем не менее, сам Кеосаян заявил о своем намерении посетить Казахстан, несмотря на возможный запрет со стороны местных властей.
В 2023 году один из выпусков его программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik привел к отзыву лицензии на 30 дней у ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».
Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом состоянии мужаГлавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом состоянии своего мужа. По ее словам, он пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Симоньян отметила, что у Тиграна давно наблюдаются серьезные проблемы с сердцем.
Она призналась, что не привыкла делиться своими переживаниями в социальных сетях и не публикует свои эмоции в реанимации. В своем обращении Маргарита также рассказала, что обе матери — и Тиграна, и ее собственная — живут с ними.
«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — добавила она.
Помимо этого, Симоньян обратилась к тем, кто любит Тиграна, с просьбой молиться за его здоровье.
«Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — заключила она.
Ксения Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти КеосаянаВ мире, где каждое слово и поступок могут подвергаться суровой критике, особенно когда речь идет о судьбах известных людей, порой важнее всего проявить человечность. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила искреннее сочувствие в связи с трагической новостью о клинической смерти Тиграна Кеосаяна.
«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», — отметила она, подчеркивая глубину чувств, которые испытывает Симоньян в это непростое время.
Собчак также отметила, что в больнице находятся ее подопечные из фонда, а также, что Симоньян каждый день навещает своего мужа и проводит много времени рядом с ним.
«Пусть жизнь победит смерть», — заключила Ксения.
Узы бракаС 2022 года Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян официально связали свои жизни узами брака, хотя вместе они уже с 2012 года.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
В их семье растут трое детей: в августе 2013 года на свет появилась дочь Марьяна, затем в сентябре 2014 года родился сын Баграт, а 19 октября 2019 года мир увидел их младшую дочь Маро. Симоньян гордится тем, что её дети, Марьяна и Баграт, владеют пятью языками: русским, армянским, английским, французским и китайским.
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