Морпех из Якутии удостоен звания Героя Российской Федерации

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Военный из Олекминского района Якутии Дмитрий Куценко указом президента удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев.
«Наш земляк, Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации!» — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что командир ДШБ морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко вместе со своими подчинёнными сдерживал противника у одного из населенных пунктов. Морпехи под командованием якутянина удерживали атаку ВСУ более 10 часов, уничтожив четыре единицы техники врага и уничтожив порядка 20 человек живой силы ВСУ. Тогда противник отступил, и населенный пункт был удержан.
По словам Николаева, Куценко стал уде девятым якутянином, который удостоился высшей российской награды за все время проведения СВО.
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