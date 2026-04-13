Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, завершилось. Об этом пишет РИА Новости.
Режим прекращения огня действовал с 16:00 (мск) субботы до ночи на понедельник. Москва ожидала, что Киев последует примеру и также приостановит боевые действия, однако российским силам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации.
Армия России отразила налет свыше 130 БПЛА ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что перемирие стало гуманитарным жестом со стороны Путина. Когда установленный срок подойдет к концу, СВО продолжится. Спецоперация будет длиться, пока Владимир Зеленский не наберётся смелости для заключения мирного соглашения.
По информации Минобороны, с начала перемирия до 8:00 (мск) воскресенья Украина 1971 раз нарушила этот режим. ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских бойцов, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребёнок, также были погибшие. При этом РФ строго соблюдала режим прекращения огня.