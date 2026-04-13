Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось

13 апреля 2026, 00:36

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, завершилось. Об этом пишет РИА Новости.





Режим прекращения огня действовал с 16:00 (мск) субботы до ночи на понедельник. Москва ожидала, что Киев последует примеру и также приостановит боевые действия, однако российским силам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации.



