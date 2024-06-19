Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине

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Президент России Владимир Путин выразил одобрение за сбалансированную позицию Вьетнама по вопросу Украины, сообщают западные СМИ со ссылкой на статью российского лидера, опубликованную во вьетнамской газете.
«Президент России Владимир Путин высоко оценил Вьетнам за его сбалансированную позицию по ситуации в Украине», — передает агентство Рейтер, ссылаясь на статью Путина в местной газете.В своем тексте Путин отметил, что Вьетнам поддерживает прагматичный подход к разрешению кризиса на Украине, что заслуживает похвалы.
Путин отправится во Вьетнам с двухдневным государственным визитом, который станет его пятым визитом в эту страну. Он прибудет в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в Северную Корею.
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