Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС. Он отметил, что его тема — «Право на страже справедливого мира» — созвучна приоритетам российского председательства в объединении.
Глава государства также подчеркнул, что такая тема отвечает общему настрою стран-участниц, который направлен на то, чтобы добиваться формирования многополярного миропорядка, основанного на общих и обязательных для всех нормах права.
Российский лидер указал, что непосредственное и неформальное общение между авторитетными правоведами и практикующими юристами из государств, входящих в БРИКС, становится особенно важным, в частности, в свете расширения объединения.
Владимир Путин выразил уверенность, что дискуссии и обсуждения на форуме будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые инициативы послужат дальнейшему укреплению и развитию партнёрства между странами БРИКС. В заключение президент РФ пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.
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Российский лидер указал, что непосредственное и неформальное общение между авторитетными правоведами и практикующими юристами из государств, входящих в БРИКС, становится особенно важным, в частности, в свете расширения объединения.
Владимир Путин выразил уверенность, что дискуссии и обсуждения на форуме будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые инициативы послужат дальнейшему укреплению и развитию партнёрства между странами БРИКС. В заключение президент РФ пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.
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Александр Бойцов