В Госдуме прокомментировали угрозу НАТО сбивать российские цели

09 октября 2025, 17:24

Депутат Колесник: в НАТО пугают самих себя, решая наносить удары по целям из РФ

Фото: iStock/vadimrysev

Страны НАТО имеют право делать всё что угодно на своей территории. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.





Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать в их воздушном пространстве российские самолеты.





«Члены НАТО пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на их территорию. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать свое население. Недавняя история с якобы российскими самолетами над территорией Эстонии может служить тому подтверждением», — сказал Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Возможно, европейцы, наоборот, хотят снизить накал страстей и сказать, что намерены сбивать только те цели, которые залетают в воздушное пространство стран Европейского союза, но не будут сбивать цели над территорией Украины. Тогда они это делают правильно», — отметил эксперт.