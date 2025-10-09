В Госдуме прокомментировали угрозу НАТО сбивать российские цели
Депутат Колесник: в НАТО пугают самих себя, решая наносить удары по целям из РФ
Страны НАТО имеют право делать всё что угодно на своей территории. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать в их воздушном пространстве российские самолеты.
«Члены НАТО пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на их территорию. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать свое население. Недавняя история с якобы российскими самолетами над территорией Эстонии может служить тому подтверждением», — сказал Колесник в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что страны НАТО на своей территории могут делать всё, что захотят. Однако, если альянс нанесет удар над территорией РФ, то это обернётся немедленными ответными действиями.
В свою очередь политолог Александр Дудчак заявил Общественной Службе Новостей, что у каждой страны есть инструкции и устав для работы ПВО в случае нарушения воздушного пространства.
«Возможно, европейцы, наоборот, хотят снизить накал страстей и сказать, что намерены сбивать только те цели, которые залетают в воздушное пространство стран Европейского союза, но не будут сбивать цели над территорией Украины. Тогда они это делают правильно», — отметил эксперт.
Дудчак похвалил ЕС за принятие соответствующей резолюции, которая указывает, где именно планируют сбивать воздушные цели.