Эксперт раскрыл сценарий начала диалога Трампа и Путина

09 октября 2025, 14:11

Политолог Блохин назвал условие для переговоров между Трампом и Путиным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным, если ВСУ окажутся на грани полного поражения. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.





В беседе с «NEWS.ru» Блохин отметил, что переговоры сейчас полностью остановились.

«Украина созреет к общению, когда будет находиться на грани полного стратегического поражения. Тогда могут состояться и переговоры Путина с Трампом, потому что Вашингтон захочет спасать Киев. Это можно сделать только с помощью диалога, чтобы затормозить продвижение российских войск и остановить военные действия», — высказался эксперт.

