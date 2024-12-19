Путин признал пропуск спецслужбами убийства Дугиной и Кириллова

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удары по журналистке Дарье Дугиной и начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Об этом заявил президент России Владимир путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.
Президент назвал эти трагедии террористическими актами, совершёнными киевским режимом. Однако произошло так, что российские правоохранители и сотрудники спецслужб пропустили эти атаки.
Читайте также:
Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова
Анастасия Чинкова