Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует РИА Новости.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов трагически погибли в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Этот инцидент случился во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. В связи с этим делом было возбуждено уголовное производство по статьям «Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».
Через сутки после трагедии появилась информация о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по указанию украинских спецслужб. Он рассказал, что за преступление ему обещали 100 000 долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.
Читайте также:
Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине
«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова
Дарья Осипова