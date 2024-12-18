Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

Фото: iStock/trikolor
Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов стоял поперек горла у терпящей поражение на фронте Украины, потому было решено убить его. Об этом заявил глава международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Киев пытается перенести свои неудачи на террористические акты.
«На сегодняшний момент Украина терпит поражение или по крайней мере имеет серьезные проблемы на линии фронта, поэтому она решила перенести все свои неудачи на террористические акты, на убийство наших общественных деятелей или тех военных, которые у них стоят поперек горла. Так что в этом случае ничего удивительного нет, и если мы будем и дальше давить Украину, то этих трагических проблем у нас будет по России все больше и больше», — пояснил ветеран в беседе с NEWS.ru.Гончаров также намекнул, что сегодня в России находится 5 млн украинцев, которые спокойно передвигаются по территории страны. Единственным способом прекратить теракты он назвал полную победу над Украиной.
Напомним, за подрыв Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых злоумышленник признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.
Читайте также:
«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова
Узбекистан отправил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова
Стала известна реакция в ООН на гибель генерала Кириллова в Москве
Данил Пономарев