Путин признался, что иногда сам ездит за рулем инкогнито

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито. Об этом он сказал во время прямой линии.



Глава страны отметил, что такое происходит крайне редко. К тому же у него бывают поездки без сопровождения ДПС, но это тоже случается нечасто.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.

Иван Мусатов

