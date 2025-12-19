Путин признался, что иногда сам ездит за рулем инкогнито
Президент России Владимир Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито. Об этом он сказал во время прямой линии.
Глава страны отметил, что такое происходит крайне редко. К тому же у него бывают поездки без сопровождения ДПС, но это тоже случается нечасто.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
