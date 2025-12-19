Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за работу чиновников
Президент России Владимир Путин публично извинился перед вдовой участника специальной военной операции на Украине за нерасторопность чиновников. Это случилось во время прямой линии.
Глава государства признал, что социальные службы сработали недостаточно оперативно и не выполнили свои обязанности с назначением пенсии по потере кормильца. По словам президента, эту ситуацию быстро решат.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
