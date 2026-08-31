Путин и Си Цзиньпин встретились в Бишкеке

31 августа 2026, 15:44

РИА Новости: Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в столице Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.