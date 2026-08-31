Путин и Си Цзиньпин встретились в Бишкеке
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в столице Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Стоит отметить, что это вторая встреча глав государств в этом году. Прошлый очный контакт состоялся в Пекине во время официального визита лидера РФ в КНР.
Путин прибыл в Бишкек в этот понедельник, 31 августа, чтобы встретиться с Си Цзиньпином и посетить саммит ШОС. На мероприятии также присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, 29 августа во второй половине дня состоялись переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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