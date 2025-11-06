Минобороны РФ сообщило об активном наступлении в Димитрове
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ продолжают активные наступательные действия в Димитрове ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
За последние сутки в окрестностях Красноармейска и Димитрова ликвидированы более 220 украинских боевиков, а также уничтожен пикап и бронетранспортер Viking шведского производства. Кроме того, освобождено 19 зданий, ранее находившихся под контролем украинских вооруженных формирований, добавили в российском военном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: