Путин призвал к творческому подходу в патриотическом воспитании детей

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность творческого подхода к патриотическому воспитанию молодежи, чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным для детей. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин отметил, что существует множество способов достижения желаемых результатов в области патриотического воспитания.
Президент акцентировал внимание на том, что создание увлекательных и запоминающихся форматов воспитания позволит эффективно формировать у молодежи чувство патриотизма и ответственности за свою страну.
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека», — сказал он.
Президент акцентировал внимание на том, что создание увлекательных и запоминающихся форматов воспитания позволит эффективно формировать у молодежи чувство патриотизма и ответственности за свою страну.
Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова