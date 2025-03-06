Путин призвал к творческому подходу в патриотическом воспитании детей

Если бы советские солдаты в 1944 году не освободили Кишинёв и всю территорию страны от немецко-фашистской оккупации, Молдавия бы сейчас не существовала как государство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.