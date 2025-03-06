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Захарова: Молдавии бы не было без освобождения страны Красной армией

Если бы советские солдаты в 1944 году не освободили Кишинёв и всю территорию страны от немецко-фашистской оккупации, Молдавия бы сейчас не существовала как государство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге перед журналистами, она подчеркнула, что армия Союза ССР состояла в том числе и из молдаван. Возможно предков тех самых «патриотов», которые вынудили израильских музыкантов извиняться за исполнение на иврите знаменитой на весь мир песни «Катюша» на открытии музыкального фестиваля «Мэрцишор».

Таким образом спикер российского МИД прокомментировала слова молдавского министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что судьба Молдавии была бы счастливее, если бы её не освобождала Советская армия.

«Если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — сказала Захарова.

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#захарова
Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа
Турция предложила Европе создать свой «центр силы» в противовес политике Трампа
06 марта 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Baris-Ozer

Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности. Государствам Старого света, входящим в НАТО, следует объединиться и создать свой «центр притяжения».
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью британскому изданию The Financial Times. Ранее он принимал участие в неформальном саммите лидеров ряда европейских стран, собравшихся для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

Глава турецкого МИД в беседе с корреспондентом газеты добавил также, что его страна хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется.

«Джинн выпущен из бутылки, и нет никакого способа вернуть его обратно. Даже если Трамп решит сейчас не выводить войска из Европы, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность», — заявил Фидан.

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МИД Грузии выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми
В МИД Грузии выразили сожаление из-за возобновления работы Сухумского аэропорта
06 марта 2025, 17:54

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление по поводу возобновлении работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми. Об этом заявил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.
По его словам, снова начавший принимать российские воздушные суда Сухумский аэропорт, как и строительство военной базы в Очамчире, способствуют ухудшению обстановки в сфере безопасности.

«Это является продолжением оккупации и милитаризации Абхазии. К сожалению, должен констатировать, что налицо деструктивный подход другой стороны», — заявил грузинский дипломат.

7 февраля Международный аэропорт Сухуми им. В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за более чем 30 лет перелёт из российской столицы в воздушную гавань столицы Абхазии.

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#россия
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«Надо договариваться»: В Польше сделали неожиданное заявление о Путине
«Необходимо договориться с Путиным» — кандидат в президенты Польши Менцен
06 марта 2025, 17:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

C российским лидером Владимиром Путиным необходимо договориться. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от «Конфедерации» Славомир Менцен.
Его процитировал портал Onet.

«Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт», — приводит сетевое издание слова политика.

Говоря о скандале в Белом доме, кандидат на пост главы польского государства подверг критике Владимира Зеленского. По мнению Менцена, Зеленский усложняет приближение мира на Украине своими невыполнимыми условиями.

В начале недели Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Штаты приостанавливают военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует готовность к мирным переговорам. В Белом доме подтвердили изданию Washington Post, что администрация Трампа приняла такое решение.

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Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
06 марта 2025, 17:19

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Европа хотела продолжать конфликт на Украине, так как не могла справиться со своими кризисами.
Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«Ясно, что в мире существует некая тлетворная европейская структура, которой нужна была война, потому что (иначе. — прим.ред.) она не могла справиться с кризисами — как внутри составляющих ее стран, так и внутри самого Европейского союза. Им нужно было что-то еще, и они выбрали войну», —пояснил глава государства.
Додик добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, наоборот, намерены добиться мирного соглашения.

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Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков
Врач Калмурзина: чрезмерное употребление протеиновых батончиков мешает худеть
06 марта 2025, 16:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чрезмерное употребление протеиновых батончиков и фитнес-печенья мешает нормальному процессу похудения. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Калмурзина. По ее словам, эти продукты позиционируют как удобный перекус, но людям с лишним весом в целом нежелательно устраивать промежуточные приемы пищи.
«Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-педиатр Елена Алексенцева раскрыла ключевой фактор, влияющий на физические и психическое здоровье человека. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что таким условием является соблюдение режима дня с засыпанием до 23:00 и оптимальным сном от 7 до 9 часов. Она также обратила внимание на важность сбалансированного питания, физической активности и нормального водного режима.
«Исследования показывают, что правильно организованный распорядок существенно улучшает работу нервной системы, оптимизирует функционирование внутренних органов, улучшает качество сна и повышает эффективность распределения времени», — поделилась педиатр.
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