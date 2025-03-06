Если бы советские солдаты в 1944 году не освободили Кишинёв и всю территорию страны от немецко-фашистской оккупации, Молдавия бы сейчас не существовала как государство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге перед журналистами, она подчеркнула, что армия Союза ССР состояла в том числе и из молдаван. Возможно предков тех самых «патриотов», которые вынудили израильских музыкантов извиняться за исполнение на иврите знаменитой на весь мир песни «Катюша» на открытии музыкального фестиваля «Мэрцишор».
Таким образом спикер российского МИД прокомментировала слова молдавского министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что судьба Молдавии была бы счастливее, если бы её не освобождала Советская армия.
Читайте также:
«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии
Захарова ответила Стармеру на его слова о помощи Украине после конфликта
Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью
Таким образом спикер российского МИД прокомментировала слова молдавского министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что судьба Молдавии была бы счастливее, если бы её не освобождала Советская армия.
«Если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — сказала Захарова.
Читайте также:
«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии
Захарова ответила Стармеру на его слова о помощи Украине после конфликта
Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью
Александр Бойцов