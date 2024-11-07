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Госдепартамент США активизировал работу по ускорению процесса переориентации Армении на Запад. Тем самым американцы настойчиво толкают закавказскую республику к «национальному самоубийству».
С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Как отмечают в ведомстве, в Вашингтоне считают особенно важным усилить «направляющее воздействие» на представителей армянской политической элиты с тем, чтобы побудить Ереван, невзирая ни на какие трудности, ускорить процесс полной переориентации на прозападный путь развития.
По данным СВР, американцы собираются продвигать эти процессы, используя методы, уже хорошо зарекомендовавшие себя на Украине и в Молдавии. Основной своей задачей Вашингтон считает создание и закрепление в Армении устойчивого антироссийского направления. Для этого планируется организовать долгосрочную информационную кампанию по дискредитации связей Еревана с Москвой, частью которой будут «вбросы» о притеснениях армянских граждан в России.
Тем самым США упорно подталкивает Армению на путь, ведущий к национальному самоубийству, заключили в пресс-службе ведомства.
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По данным СВР, американцы собираются продвигать эти процессы, используя методы, уже хорошо зарекомендовавшие себя на Украине и в Молдавии. Основной своей задачей Вашингтон считает создание и закрепление в Армении устойчивого антироссийского направления. Для этого планируется организовать долгосрочную информационную кампанию по дискредитации связей Еревана с Москвой, частью которой будут «вбросы» о притеснениях армянских граждан в России.
Тем самым США упорно подталкивает Армению на путь, ведущий к национальному самоубийству, заключили в пресс-службе ведомства.
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Александр Бойцов