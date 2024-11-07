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СВР: США усиленно подталкивают Армению к «национальному самоубийству»

СВР: США активизировали усилия по переориентации Армении на Запад
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США активизировал работу по ускорению процесса переориентации Армении на Запад. Тем самым американцы настойчиво толкают закавказскую республику к «национальному самоубийству».
С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Как отмечают в ведомстве, в Вашингтоне считают особенно важным усилить «направляющее воздействие» на представителей армянской политической элиты с тем, чтобы побудить Ереван, невзирая ни на какие трудности, ускорить процесс полной переориентации на прозападный путь развития.

По данным СВР, американцы собираются продвигать эти процессы, используя методы, уже хорошо зарекомендовавшие себя на Украине и в Молдавии. Основной своей задачей Вашингтон считает создание и закрепление в Армении устойчивого антироссийского направления. Для этого планируется организовать долгосрочную информационную кампанию по дискредитации связей Еревана с Москвой, частью которой будут «вбросы» о притеснениях армянских граждан в России.



Тем самым США упорно подталкивает Армению на путь, ведущий к национальному самоубийству, заключили в пресс-службе ведомства.

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«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
07 ноября 2024, 13:03

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

На выборах президента США лидерскую позицию занял Дональд Трамп. Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис была настолько поражена таким результатом, что отказалась выступать перед сторонниками. О том, как на триумф республиканца отреагировал действующий президент Джо Байден и почему Мария Захарова высмеяла Камалу Харрис расскажет «Радио 1».

Байден поздравил Трампа с победой на выборах


Действующий президент США Джо Байден связался с Трампом, поздравив республиканца с успехом на выборах. Он пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти. Поздравления Трампу направил и бывший президент США Джордж Буш-младший.

«Я приветствую Трампа как 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи»», — заявил Джордж Буш-младший.

Он также выразил слова благодарности Байдену и Харрис за их службу стране.


Байден объяснил проигрыш Харрис


Президент США Джо Байден также прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на выборах. Он объяснил ее неудачу тем, что ей пришлось вести предвыборную кампанию в сложных условиях и «возглавить историческую инициативу». Байден отметил, что Харрис продолжит свою работу и станет примером для будущих поколений.

Тем временем, сторонники Демократической партии обвинили Байдена в неудаче Камалы. Они указывают на то, что партия скрывала информацию о состоянии здоровья президента до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После этих дебатов Байден снял свою кандидатуру, и Харрис приняла на себя ответственность всего за три месяца до выборов.

Кроме того, в поражении Харрис многие усмотрели влияние так называемого «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз поделился фотографиями встреч Зеленского с политиками, которые впоследствии были исключены из политической жизни, среди которых оказались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов)

Реакция Харрис на победу Трампа


Харрис отказалась выступать перед своими сторонниками в Университете Говарда после новостей о своем поражении. Несмотря на это, сотни людей выстроились в очередь у здания университета, чтобы услышать речь вице-президента. Среди собравшихся было много молодых чернокожих американцев, некоторые из которых пришли в футболках с поддержкой Харрис.

Позже вице-президент подтвердила, что признает свое поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Она поблагодарила своих сторонников за поддержку несмотря на то, что результаты выборов оказались не такими, как она надеялась.


Харрис прощальную речь читала с экрана



Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента США.

Захарова отметила, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера, и приложила несколько фотографий в подтверждение своих слов.



В своей десятиминутной речи, произнесенной в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа, и пообещала мирную передачу власти. Она призвала сторонников не опускать руки и активно действовать. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью, добавив, что многие говорят о наступлении «темных времен» в США, но выразила надежду на то, что они ошибаются.

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Чемезов раскрыл эффективность Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot
07 ноября 2024, 13:01

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом условиях противодействия американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии проведения авиасалона Airshow China в Чжухае.
«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — заявил Чемезов.

По его словам, истребитель успешно выполняет поставленные задачи и применяет для этого новейшие средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Чемезов отметил, что на Airshow China будет продемонстрирована экспортная версия самолета Су-57Э.

Airshow China проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Оборонные предприятия России регулярно представляют там авиатехнику, авиационное вооружение, ракетные двигатели и многое другое.

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В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Джабаров: планы Трампа не обязательно должны выполняться Россией
07 ноября 2024, 13:00

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы администрации Дональда Трампа по «заморозке текущей линии фронта».
В интервью зампред отметил, что планы команды Дональда Трампа не обязательно должны выполняться Россией. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах по созданию вдоль «украинской линии фронта» демилитаризованной зоны, но в то же время продолжению снабжения Киева оружием при условии отказа Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины. Наши задачи определены нашим верховным командующим, и их выполнение быстро даст результаты, если Трамп не повторит ошибки своего предшественника, поставляя вооружение в Украину», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее в своей предвыборной компании Тональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине может быть урегулирован за 24 часа. Для этого необходимо встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — заявлял Дональд Трамп.
Москва и Киев при этом сочли такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс
07 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Alejo Vazquez

Американский политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, который разоблачил беседу политика Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году, прошел в Конгресс. Об этом пишет Associated Press (AP).
«При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным (...) Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с 800 долларов в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США», — сказано в заявлении Виндмана.
Виндман и его брат рассекретили разговор Трампа и Зеленского в 2019 году. Стало известно, Трамп при разговоре сказал, что «было бы здорово», если бы глава киевского режима изучил дело о коррупционной деятельности в украинской республике, фигурантом которого был сын Джо Байдена Хантер. Сам Байден был тогда кандидатом в президенты США.

Виндман дал тогда показания против Трампа по делу об импичменте.

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#сша
#украина
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#выборы
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Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп
Экс-адмирал Ставридис: требование Трампа к альянсу может привести к краху НАТО
07 ноября 2024, 12:09

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Требование республиканца Дональда Трампа к странам Североатлантического альянса об увеличении расходов на оборону может привести к краху НАТО или вызвать сопротивление Европы, что вынудит США покинуть блок. Об этом в своем материале для издания Bloomberg заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — сказано в статье.
Дональд Трамп победил на американских выборах 5 ноября. Республиканец вступит в должность после инаугурации 20 января 2025 года.

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#мир
#дональд трамп
#нато
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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Мы не должны сбивать ракеты над Украиной
07 ноября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Польские военные не должны сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее американские политики обращались к президенту Джозефу Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить сферу деятельности своей противовоздушной обороны на украинское небо, чтобы перехватывать российские ракеты над территорией соседне страны.

В эфире радиостанции RadioZet главе польского оборонного ведомства был задан прямой вопрос: должны ли силы ПВО Польши сбивать российские ракеты над Украиной?

«Нет», — лаконично и категорично ответил Косиняк-Камыш.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отмечал, что Украине следует самой отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

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Вице-канцлер ФРГ Хабек связал распад правящей коалиции с помощью для Украины
07 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/photosvit

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что распад коалиционного правительства в стране связан с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) оказывать больше помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.
«Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку», — сказал Хабек.

Он также заявил о распаде «светофора» - коалиции по цветам партий и отметил, что Германия должна играть свою роль в достижении мира и свободы в Европе.

Правильным ответом, по его словам, было бы «больше» помощи Украине, но СвДП не была готова пойти по этому пути.

Ранее Хабек заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.

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В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
07 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин неформально «через знакомых» поздравил с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа.
«Недостоверная [информация]», — прокомментировал Песков.
Выборы в США состоялись в минувший вторник, 5 ноября. На пост хозяина Белого дома избрали Дональда Трампа. Его оппонентом была демократка Камала Харрис.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года после процедуры инаугурации.

Одним из его предвыборных обещаний было завершить конфликт на Украине. Республиканец не раз заявлял, что сможет сделать это.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах.

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#сша
#выборы
#дональд трамп
#владимир путин
#дмитрий песков
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Экс-глава Коми Уйба стал замначальника управления в министерстве обороны
07 ноября 2024, 10:34

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе экс-руководителя региона.
Вместо Уйбы руководить Коми будет Ростислав Гольдштейн, чьё место в Еврейской автономной области в свою очередь заняла бывшая глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, напоминает ТАСС. Эксперты отмечают, что у новых глав прочные связи со своими регионами. Кроме того, они способны наладить эффективное взаимодействие с федеральным центром.

Что касается Владимира Уйбы, то он ещё сообщая о своей отставке рассказал, что президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Как выяснилось, это оказалась руководящая должность в министерстве обороны.

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