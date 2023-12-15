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Путин призвал обеспечить безопасность восточного направления РЖД

Путин призвал обезопасить Восточный полигон РЖД
15 декабря 2023, 18:41
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона железных дорог России. Об этом он заявил в ходе выступления на IV Железнодорожном съезде.
Глава государства отметил, что украинские Вооружённые силы предпринимают попытки добраться до важнейших объектов российской инфраструктуры для их дальнейшего уничтожения.

Путин обратился к сотрудникам РЖД, которые работают в этом регионе, с просьбой быть очень внимательными из-за нестабильной обстановки.


Российский лидер заявил, что на восточном направлении необходимо усилить меры для обеспечения безопасности на железнодорожных объектах.

Ранее Путин заявил, что Россия занимается укреплением железнодорожной отрасли.

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#владимир путин
#железная дорога
#безопасность
#ржд
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Самой востребованной в России практикой в здравоохранении признана «Поликлиника. Перезагрузка»
15 декабря 2023, 19:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Практика Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стала самой популярной на конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог» по направлению «Здравоохранение». Общественное голосование за проекты-победители проводили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».
В рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» медучреждения приводят к единому стандарту. Задача – сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда.
«Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тыс человек. Крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить помощь в комфортном режиме. В здравоохранении важно всё – и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие приводим в соответствие. Для этого запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка». Суть – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Он сообщил, что около 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов. Поэтому в поликлиниках организуют отдельные кабинеты, а рецепты выписывают в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей и перенаправить потоки пациентов. 
«Самые востребованные точки в поликлинике – регистратура, кабинеты забора крови и диагностики, отделения профилактики – начинают работать по-новому. Как результат – диспансеризацию можно пройти за два часа, а забора крови ждать лишь 10 минут вместо 90. Результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – сказал Воробьёв. 
По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году – ещё 50 взрослых и 50 детских медучреждений, а также 30 стоматологий. По оценке губернатора, перемены жители воспринимают позитивно.

Стандарт «Поликлиника. Перезагрузка» предусматривает также понятную навигацию в едином стиле, стенды с информацией, комфортные зоны ожидания, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и перекусить.
«Московская область для нас – регион лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах Федерации», – сказала директора Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Победителями конкурса «Смарт Диалог» стали 13 проектов из 11 регионов. Общественное голосование проводилось с 7 ноября по 8 декабря. От региональных команд, НКО и бизнеса поступило более 600 проектов. 
 
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#поликлиника
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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Политолог Журавлев: ЕС подкупит Венгрию для оказания помощи Украине
15 декабря 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Дмитрий Журавлев заявил о том, что Евросоюз может предложить что-нибудь Венгрии для того, чтобы та сняла вето с оказания помощи Украине.
«Европейский союз принимает решение только единогласно. Но многие главы европейских государств начнут уговаривать венгров снять вето в обмен на что-нибудь «вкусное», например, на материальную помощь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Также он допустил ситуацию, при которой на Венгрию могут надавить и США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и отказывается в этом принимать участие.

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#сша
#помощь
#ес
#венгрия
#украина
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Песков раскрыл, какого президента США хотел бы видеть Путин
Песков заявил, что Путин предпочтёт более конструктивного президента США
15 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что Путин готов вести диалог с тем, кто осознаёт необходимость осторожности с Россией. 

Песков пояснил, что российский президент предпочтёт работать с любым, кто осознает, что с Россией нужно быть более осторожными. Также немаловажно учитывать всё озабоченности страны. 

Ранее, подводя итоги года, Путин отметил, что в настоящее время нет условий для выстраивания отношений с США. 

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#сша
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#президент
#владимир путин
#дмитрий песков
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Сенатор Цеков: Прекращение поддержки Киева США условие — хороших отношений с РФ
15 декабря 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что для нормализации отношений с Россией США должны прекратить поддержку Украины.
«США должны продемонстрировать желание выстраивать отношения с РФ и прекратить поддержку Украины. Понятно, что мы не будем врагами до конца времен. Конфликт закончится и надо будет выстраивать отношения, но на основе взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, взаимных интересов. Эти принципы наша страна много лет провозглашает», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

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#сша
#конфликт
#украина
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#политика
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Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина и Быкова*, и пожелал им сдохнуть
Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина и Быкова*
15 декабря 2023, 17:59

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* «гнусными мразями», об этом он написал в своем-телеграм-канале.
Напомним, издательство АСТ и книжная сеть «Читай-город — Буквоед» приостановили продажи книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* за их неоднократные провокационные высказывания. Накануне Борис Акунин заявил, что не имеет ничего против атаки на Крымский мост со стороны Украины. 
 
Медведев заявил, что критикующие российскую власть люди, имеют право на мнение, однако оправдывать удары по России, в которой они проживали или проживают, а также желать смерти гражданам – за гранью зла и добра. 
 
Он назвал убывших за границу писателей «гнусными мразями» и пожелал им сдохнуть на чужбине. ​

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#россия
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В Кремле сообщили, что в США знают, чем закончится конфликт на Украине
Песков: США знают, что Украина не сможет победить в конфликте
15 декабря 2023, 17:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, приводит его слова издание РИА Новости.
Прежде спикер Кремля назвал кризис на Украине гибридной войной, которую США развязали против России. Он также подчеркнул, что действия Вашингтона способствуют тому, что конфликт продолжается. По словам Пескова, помощь, которую американские власти оказывают Киеву не позволили достичь успеха в зоне проведения СВО. 
 
Дмитрий Песков также поделился размышлениями о том, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Пресс-секретарь главы государства уверен, что этот процесс затянется от нескольких лет до десятилетий. 

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#сво
#переговоры
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Российская ПВО отражает атаку ВСУ над Курском
Старовойт: в небе над Курском работает ПВО
15 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/vladj55

В небе над Курском работает система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Курской областью Роман Старовойт, призвав местных жителей сохранять спокойствие.
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Старовойт уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
CNN: спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о РФ
15 декабря 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Спецслужбы США разыскивают папку с разведывательными данными о России, которая пропала три года назад во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в этом досье хранилась информация о России, собранная США и рядом других стран НАТО. Она включала в себя информацию о якобы попытке российского президента Владимира Путина помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году. Россия, в свою очередь, отрицала своё вмешательство в политику США. Позднее сами американские политики опровергли эти данные. 

Телеканал подчёркивает, что пропавшая папка имеет высокую ценность. Ознакомиться с её материалами могли только те представители власти, которые имели высший доступ секретности в штаб-квартире ЦРУ. 

Последний раз папку видели в Белом доме, куда она была доставлена по требованию Трампа. В последний день пребывания на посту главы государства он рассекретил почти все досье. С него были сняты копии, которые предоставили республиканцам в конгрессе и журналистам правых взглядов. 

Несмотря на решение экс-президента, Минюст США не обнародовал всех документов. А сам оригинал папки так и не был найден. 

В отношении Трампа было выдвинуто 40 обвинений за неправомерное использование секретной документации, в частности, за разглашение гостайны и сокрытии документов по истечении президентского срока. 

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Вице-спикер парламента Словакии пошутил, что после слов Путина о де Голле, его запретят
Вице-спикер парламента Словакии: после слов Путина о де Голле, генерала запретят
15 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/Derek Brumby

После того, как президент России похвалил французского генерала Шарля де Голля, в Европе произойдут перемены. Так шутливо написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.
Напомним, Путин в рамках пресс-конференции и прямой линии заявил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — иронизирует Блаха.

Он также согласился с Путиным о том, что только лидеры Венгрии и Словакии действуют в интересах своих стран, другие же страны ЕС принимают решения себе во вред из-за того, что они зависят от США.

«ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США», — заключил Блаха.
Накануне бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия — единственная в мире страна, которая способна противостоять странам Запада. По его словам, Россия вполне закономерно отреагировала на шаги НАТО, которая начала представлять угрозу ее национальной безопасности, начав спецоперацию на Украине. Таким образом, Чарногурский поддержал российскую СВО, которая началась в ответ на враждебные действия альянса.



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