Путин призвал обеспечить безопасность восточного направления РЖД

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона железных дорог России. Об этом он заявил в ходе выступления на IV Железнодорожном съезде.
Глава государства отметил, что украинские Вооружённые силы предпринимают попытки добраться до важнейших объектов российской инфраструктуры для их дальнейшего уничтожения.
Путин обратился к сотрудникам РЖД, которые работают в этом регионе, с просьбой быть очень внимательными из-за нестабильной обстановки.
Российский лидер заявил, что на восточном направлении необходимо усилить меры для обеспечения безопасности на железнодорожных объектах.
Ранее Путин заявил, что Россия занимается укреплением железнодорожной отрасли.
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Путин обратился к сотрудникам РЖД, которые работают в этом регионе, с просьбой быть очень внимательными из-за нестабильной обстановки.
Ранее Путин заявил, что Россия занимается укреплением железнодорожной отрасли.
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Анастасия Чинкова