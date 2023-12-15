Россия будет укреплять железнодорожную отрасль, заявил Путин

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Россия продолжил укреплять железнодорожную отрасль. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что также необходимо повышать провозную способность магистралей.
Вместе с тем, Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда добавил, что необходимо найти решение вопроса о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
Все указанные президентом моменты являются наиболее важными задачами в данной отрасли.
Ранее российский лидер сообщал, что планируется строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Санкт-Петербурга, Луганска и Донецка, а также до ряда южных регионов России.
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Вместе с тем, Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда добавил, что необходимо найти решение вопроса о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
Ранее российский лидер сообщал, что планируется строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Санкт-Петербурга, Луганска и Донецка, а также до ряда южных регионов России.
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Анастасия Чинкова