Закодированный гимн Украины обнаружили в базе данных избирателей США

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В исходном коде базы данных избирателей штата Нью-Гэмпшир в США обнаружили закодированный гимн Украины. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что избирательная комиссия штата обратилась к IT-компании с просьбой заменить устаревшую базу данных перед президентскими выборами, которые ожидаются в ноябре.
В ходе проведения проверки безопасности системы компания ReversingLabs увидела открытый исходный код в программном обеспечении, которое к тому же было настроено для подключения к серверам на территории России.
Затем выяснилось, что разработчик этой системы отдавал часть работы над программой зарубежным специалистам. Один из них, по всей видимости, вставил в исходный текст кода гимн Украины в знак солидарности со страной.
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В ходе проведения проверки безопасности системы компания ReversingLabs увидела открытый исходный код в программном обеспечении, которое к тому же было настроено для подключения к серверам на территории России.
Затем выяснилось, что разработчик этой системы отдавал часть работы над программой зарубежным специалистам. Один из них, по всей видимости, вставил в исходный текст кода гимн Украины в знак солидарности со страной.
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Анастасия Чинкова