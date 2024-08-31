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Трамп отметил необходимость налаживания отношений с Россией

Трамп: ладить с Россией – хорошо, а не плохо
31 августа 2024, 02:20
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией – это хорошо. На это он обратил внимание на митинге сторонников в Пенсильвании, сообщает РИА Новости.


Экс-глава США также подчеркнул, что нынешний президент страны Джо Байден растерял остатки разума.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» поведал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он утверждает, что они «хорошо ладили». Политик также сообщил, что эскалация украинского конфликта не произошла в случае его переизбрания на второй президентский срок.

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Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта
Голландский министр Фабер: украинцы должны вернуться, когда станет безопасно
31 августа 2024, 01:45

Фото: istockphoto/stormwatch153

Украинские беженцы, находящиеся в Нидерландах, должны будут вернуться на родину, когда в их стране безопасно, заявила голландский министр по вопросам убежища и миграции Марьелейн Фабер в беседе с NL Times. По ее словам, голландцы не бросили свою страну в 1945 году, а отстраивали ее.
«Суть в том, что они вернутся, когда страна станет безопасной», — приводят слова министра.
Фабер также сравнила Украину с Нидерландами во времена после окончания Второй мировой войны.
«В 1945 году Нидерланды были стeрты с лица земли <...> Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал», — отметила она.
Министр подчеркнула, что в отличие от украинцев, голландцы усердно работали, отстраивая свою родину, а не бежали за границу.

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#соцсети
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#беженцы
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Маск высказался о блокировке соцсети X в Бразилии
Маск: судья уничтожает свободу слова, блокируя работу Х в Бразилии
31 августа 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс, вынося решение о приостановке работы социальной сети X в стране, уничтожает свободу слова, заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.
«Свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», – высказался Маск.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#соцсеть
#суд
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Экс-командующий ВС ВСУ отреагировал на свою отставку цитатой Залужного
31 августа 2024, 00:55

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свою отставку, которая произошла 30 августа в связи с решением украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого он воспользовался цитатой экс-главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного.
«"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный», – заявил Олещук.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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#александр сырский
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#истребитель f-16
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В Бразилии предписали приостановку работы соцсети X
Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку работы X в стране
31 августа 2024, 00:30

Фото: iStock/Wpadington

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри де Морайс предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на судебный документ.
Такое решение стало следствие отказа владельца социальной сети Илона Маска назначить ее юридического представителя в южноамериканской стране.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#илон маск
#соцсеть
#бразилия
#суд
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В Женеве ушли от ответа на вопрос про Дурова
31 августа 2024, 00:15

Фото: соцсети П. Дурова

Контрольное управление юстиции Женевы отказалось подтверждать или опровергать обращение Франции с просьбой предоставить материалы по делу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предложив направить запрос в Париж, передает ТАСС.
«Предлагаю вам связаться с компетентными французскими властями в отношении того, был ли ими издан такой запрос», – ответил официальный представитель ведомства Оливье Франсе.

Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

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#швейцария
#франция
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Глава Еврокомиссии раскритиковала западных политиков из-за Украины
Фон дер Ляйен: некоторые политики ЕС «мутят воду» по поводу Украины
31 августа 2024, 00:09

Фото: istockphoto/artJazz

Некоторые политики внутри Европейского союза (ЕС) «мутят воду» относительно Украины и обвиняют «не захватчика, а захваченных». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по безопасности Globsec в Праге, передает издание Politico.
«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», – подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен решила не называть конкретные имена политиков, тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно становится объектом критики за несогласие с политикой ЕС по отношению к Украине.

Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предрек нарастание напряженности конфликта. Отмечается, что в письме от 18 июля венгерский премьер предсказал «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем».

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#виктор орбан
#посол
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Американский экономист раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область
Сакс: Украина проигрывает, атака на Курскую область бессмысленна
30 августа 2024, 23:49

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Украина терпит поражение от России на поле боя, вылазка ВСУ в Курскую область бессмысленна с военной точки зрения. Об этом в интервью Такеру Карлсону сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное», – подчеркнул эксперт.

В то же время комментируя атаку ВСУ на Курскую область, Джеффри Сакс отметил бессмысленность решения Украины с военной точки зрения.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сообщил, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область в целях выживали вынуждены прятаться.

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#нападение
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В США рассказали о замене Зеленского
Риттер: на Западе активно рассуждают о замене Зеленского
30 августа 2024, 23:14

На Западе наблюдаются активные обсуждения потенциальной замены президента Украины Владимира Зеленского в связи с потерей доверия. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада», — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что решение об атаке на курское приграничье стала авантюрой и в итоге обернулась против Зеленского. При этом, по мнению эксперта, президента Украины не дает отчет в провале операции.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сообщил, что Владимир Зеленский при принятии решения об атаке на Курскую область планировал спровоцировать Россию на ответ.

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#владимир зеленский
#курская область
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Посол Украины Мельник: Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за связей с Россией
30 августа 2024, 22:38

Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за более прочных связей с Россией, которая выстраивала отношения с ней и глобальным Югом «намного активнее». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии, а сейчас посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, между странами сейчас «доверие почти полностью отсутствует».
Он рассказал, что во времена его работы в ФРГ «был нормальный контакт» и ему часто приходилось выслушивать, что Германии не нравится в его действиях.
«Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», — посетовал украинский посол.
Мельник раньше часто разрождался резкими постами в соцсетях, а в Бразилии, по его словам, ему сразу очертили красные линии.
«Все, что ты пишешь в Twitter, сразу читается и докладывается лично министру. Я это знаю, потому что мне об этом прямым текстом бразильцы говорят, они на эти посты реагируют очень болезненно», — отметил он.
Украинский посол заключил, что Киев слишком много внимания уделял ЕС и НАТО, и потому потерял для себя другие регионы.
«<…> сосредоточились на других приоритетах — Европейском союзе и НАТО, поэтому этот регион был для нас далекой периферией. И потому восстановить интерес бразильцев и убедить их в том, что им следует иметь дело с Украиной, сложно. Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», — пояснил Мельник.
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