Трамп отметил необходимость налаживания отношений с Россией

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией – это хорошо. На это он обратил внимание на митинге сторонников в Пенсильвании, сообщает РИА Новости.
Экс-глава США также подчеркнул, что нынешний президент страны Джо Байден растерял остатки разума.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» поведал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он утверждает, что они «хорошо ладили». Политик также сообщил, что эскалация украинского конфликта не произошла в случае его переизбрания на второй президентский срок.
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Александр Климов