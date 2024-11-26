Госдума рассмотрит проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму пакет законопроектов, направленных на регулирование трудовой миграции в России, передает РИА Новости. Среди предложений — запрет на получение вида на жительство и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.
Законопроект предусматривает, что срок пребывания мигрантов в России ограничивается действием трудового договора, после чего они обязаны покинуть страну. Работодатели должны будут обеспечить их выезд, включая случаи депортации, через депозит или банковскую гарантию, покрывающую все расходы.
Иностранным работникам будет запрещено менять работодателя без выезда за пределы страны.
Также предлагается ограничить въезд членов семей мигрантов.
Отдельное внимание уделено проживанию мигрантов: они должны размещаться в закрытых трудовых поселках, которые создают и содержат работодатели.
Законопроект усиливает контроль над образовательными учреждениями, проводящими тестирование мигрантов по русскому языку, истории и законодательству, запретив передачу права на проведение экзаменов третьим сторонам.
Сергей Миронов подчеркнул, что массовая миграция может использоваться как инструмент гибридной войны, учитывая изменения во внешней политике некоторых стран Средней Азии, углубляющих сотрудничество с НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов.
«Радио 1» передавало, что в Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
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Иностранным работникам будет запрещено менять работодателя без выезда за пределы страны.
Также предлагается ограничить въезд членов семей мигрантов.
Отдельное внимание уделено проживанию мигрантов: они должны размещаться в закрытых трудовых поселках, которые создают и содержат работодатели.
Законопроект усиливает контроль над образовательными учреждениями, проводящими тестирование мигрантов по русскому языку, истории и законодательству, запретив передачу права на проведение экзаменов третьим сторонам.
Сергей Миронов подчеркнул, что массовая миграция может использоваться как инструмент гибридной войны, учитывая изменения во внешней политике некоторых стран Средней Азии, углубляющих сотрудничество с НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов.
«Радио 1» передавало, что в Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
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Мария Моисеева