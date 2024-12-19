Путин призвал россиян больше внимания уделять детям

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям. Такое заявление глава государства сделал в завершение совмещённой пресс-конференции и прямой линии.
Также российский лидер, отвечая на вопрос о том, с кем бы из ныне живущих или ранее живущих лидеров он хотел выпить кофе, назвал своих близких друзей, среди которых есть те, с кем он общается с самого детства.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Анастасия Чинкова