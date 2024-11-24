Зарубин опубликовал видео с Путиным после его заявления

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Журналист Павел Зарубин показал видео после заявления президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Орешник». Запись есть в Telegram-канале соведущего программы «Москва. Кремль. Путин».
На кадрах видно окончание обращения к россиянам, а также фрагмент, когда российский лидер встает из-за стола.
В минувший четверг, 21 ноября, глава государства обратился к россиянам, заявив, что противник нанес удар по военным объектам страны дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. Удары со стороны Украины пришлись на Брянскую и Курскую области.
Президент подчеркнул, что «ответ всегда будет» и отметил, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального.
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В минувший четверг, 21 ноября, глава государства обратился к россиянам, заявив, что противник нанес удар по военным объектам страны дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. Удары со стороны Украины пришлись на Брянскую и Курскую области.
Президент подчеркнул, что «ответ всегда будет» и отметил, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального.
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Никита Кротов