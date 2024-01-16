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Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии

Путин: депортация россиян из стран Балтии затрагивает безопасность РФ
16 января 2024, 19:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин указал на угрозу безопасности РФ на фоне депортации русских из стран Балтии. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

По словам главы государства, то, что сейчас происходит в Латвии и других прибалтийских странах, из которых просто «выбрасывают» русских – это довольно серьёзные вещи, которые напрямую затрагивают безопасность России.

Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены депортировать 1167 россиян, из которых 789 пенсионеров в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть незрячие с детства инвалиды.

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Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин
Путин: власти направили 1,077 трлн рублей в новые регионы
16 января 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Российские власти направили в новые регионы около 1,077 триллионов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства заявил об этом, комментируя слова главы города Алчевска ЛНР Альберта Апшева об активной работе новых регионов. Также Путин добавил и то, что динамично работает вся экономическая сфера государства. Это показывает и активный рост ВВП, и слаженная работа финансовой и банковской систем.

Путин отметил, что благодаря стабилизации экономической обстановки удалось выделить огромную сумму в 1,077 триллионов рублей, которую направили на помощь новым регионам России.

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Финляндия отказалась открывать границу с Россией в феврале
Ilta-Sanomat: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в феврале
16 января 2024, 20:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не намерена открывать границу с Россией в следующем месяце, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.

Кроме того, правительство Финляндии также не приняло окончательного решения о том, будет ли прекращено рассмотрение заявлений по предоставлению убежища мигрантам, пересекающим российско-финскую границу.

Если же такое решение будет принято, властям необходимо будет создавать новую интерпретацию международных конвенций по правам человека, чтобы давать гарантии на права на убежище.

Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.

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#политика
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Путин рассказал о фальсификации прошлых выборов в США
Путин: прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте
16 января 2024, 20:03

Фото: iStock/twinsterphoto

Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Он пояснил, что процедура голосования через почту осуществлялась следующим образом: избиратели покупали за 10 долларов бюллетень, ставили свой голос и без наблюдения со стороны представителей наблюдательной комиссии кидали бумажки в почтовые ящики.

Таким образом, американские власти произвели фальсификацию прошлых президентских выборов.

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#почта
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Путин ответил на отказ голосовать за него
Путин после отказа голосовать за него призвал конструктивно принимать критику
16 января 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин прокомментировал реплику на прямой линии об отказе голосовать за него.
Глава государства в ответ на такое заявление призвал воспринимать критику конструктивно, а также высказался о важности обратной связи.

Вместе с тем он добавил, что при появлении недовольства людей надо помнить, что в настоящее время в России всё же наблюдается больше нерешённых проблем, нежели решённых.

Путин подчеркнул, что в России выросли зарплаты, но населения, живущего скромно ещё достаточно. Также стало меньше тех, кто живёт за чертой бедности, но и они всё ещё остаются.

Президент заявил, что эти проблемы находятся на стадии решения, а любая критика должна восприниматься как руководство к действию.

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#заявление
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На украинском парламентском телеканале показали карту России с Крымом
Телеканал «Рада» в прямом эфире вывел карту России с Крымом
16 января 2024, 19:19

Фото: iStock/macky_ch

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров.
Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.

Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Напомним, что украинские военные довольно часто предпринимают попытки совершения террористических атак на Крымский полуостров. Нередки прилёты дронов, а также беспилотных катеров. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о своём намерении уничтожить Крымский мост, соединяющий полуостров в Россией.

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#политика
#украина
#россия
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Путин вручил премию в номинации «Судьба человека – гордость Отечества»
Путин вручил премию в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» Сафиной
16 января 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной.
Отмечается, что она была награждена в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Торжественная церемония вручения премии состоялась на Live Арене.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества, которые внесли выдающийся вклад в развитие региона и повышение качества жизни жителей.

Целью премии является объединение представителей муниципального сообщества, а также повышение престижа муниципальной службы.

Отмечается, что в общей сложности было получено и обработано свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России.

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#владимир путин
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#развитие
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Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках Единой России
Турчак: более 1 млн подписей в поддержку Путина собрали на площадках ЕР
16 января 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Свыше одного миллиона подписей было собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он напомнил, что 16 января по всей России проходит единый день сбора подписей за выдвижение Путина в президенты. Подписи принимаются на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России».

Турчак сообщил, что в общей сложности на этих пунктах работают порядка 20 тысяч волонтёров. Они также совершают выезды на труднодоступные территории, где не было возможности организовать пункты сбора.

По словам представителя партии, наблюдается большое количество россиян, которые желают оставить свою подпись в поддержку Путина.

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#президент
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Путин заявил, что государственность Украины скоро окажется под вопросом
Путин: из-за провалов ВСУ государственность Украины окажется под вопросом
16 января 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
По словам главы государства, провалившееся контрнаступление ВСУ негативно сказалось на всей Украине. Если такая тенденция продолжится, то государственность Украины окажется под вопросом.

Кроме того, Путин выступил с критикой в адрес киевских властей, которые до сих пор отказываются от проведения переговоров. Если бы они вовремя приняли правильное решение, «давно бы всё закончилось», подчеркнул президент.

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#владимир путин
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#всу
#спецоперация
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Политолог Маркелов: «Основной сценарий выборов США — конфликт Байдена и Трампа»
16 января 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Политолог Сергей Маркелов заявил о том, что сейчас проблемы действующего президента США Джо Байдена перед выборами всем очевидны.
А в связи с тем, что праймериз показали лидерство экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке, то, не исключает Маркелов, между прошлым и нынешним лидерами Штатов может возникнуть конфликт.

«Сегодня было бы правильнее сказать, что основным сценарием выборов США является конфликт Байдена и Трампа. При этом у Байдена есть несколько слабых сторон, а у Трампа одна — проблемы с законом. Но Трамп — всего лишь претендент на пост президента, а Байден — действующий президент. С этой точки зрения действующий президент всегда в более выигрышном положении, ведь Байдену требуется просто сохранить пост, а Трампу надо сместить соперника с места», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

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#трамп
#выборы
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