Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии

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Президент России Владимир Путин указал на угрозу безопасности РФ на фоне депортации русских из стран Балтии. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены депортировать 1167 россиян, из которых 789 пенсионеров в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть незрячие с детства инвалиды.
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