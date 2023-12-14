Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прокомментировал украинское контрнаступление и заявил, что ВСУ несут значительные потери. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
Глава государства отметил, что Киев отправляет своих солдат на истребление. Он также сообщил о неудачных попытках ВСУ занять левый берег Днепра.
Владимир Путин отметил, что ВСУ имеют потери, измеряющиеся десятками, тогда как у России только раненые.
Прежде президент России Владимир Путин охарактеризовал ранее анонсированное контрнаступление ВСУ, как провалившееся.
Он заявил, что российские силы переходят от обороны к наступлению и улучшают свое положение на линии фронта. По словам Путина, Украина готовит некоторые наступательные действия, но Россия располагает подобными сведениями и реагирует на это соответствующим образом.
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Владимир Путин отметил, что ВСУ имеют потери, измеряющиеся десятками, тогда как у России только раненые.
Он заявил, что российские силы переходят от обороны к наступлению и улучшают свое положение на линии фронта. По словам Путина, Украина готовит некоторые наступательные действия, но Россия располагает подобными сведениями и реагирует на это соответствующим образом.
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Анастасия Крестьянова