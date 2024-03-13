Владимир Путин дал ответ на вопрос о применении ядерного оружия в рамках СВО

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Необходимости в применении тактического ядерного оружия (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», – сказал глава государства.
На вопрос, означает ли это, что такая идея никогда не приходила ему в голову, Путин ответил: «Нет, а зачем?».
Ранее газета Financial Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Встреча состоялась во время официального визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.
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