Владимир Путин не исключил возможности проведения Россией ядерных испытаний

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что не исключает проведения Россией ядерных испытаний в случае необходимости ответных мер на действия США, сообщает РИА Новости.
«Не обязательно. Нам это нужно, не нужно – еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», – подтвердил Владимир Путин.
Российский лидер напомнил о существовании Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ, и в связи с этим Российская Федерация отозвала свою ратификацию, чтобы сохранить равенство и баланс сил. Однако президент Путин заявил, что Россия соблюдает эти соглашения.
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