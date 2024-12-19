Владимир Путин рассказал о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Многие группировки, контролирующие ситуацию в Сирии, выступают за то, чтобы российские военные базы остались в стране, однако это будет зависеть от планов нынешней власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он отметил, что обстановка в Сирии непростая, Россия рассчитывает, что в стране будет мир.
По словам Путина, российская армия не воевала в республике, цель — предотвратить создание террористического анклава — была в итоге достигнута. Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран, добавил глава государства.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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По словам Путина, российская армия не воевала в республике, цель — предотвратить создание террористического анклава — была в итоге достигнута. Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран, добавил глава государства.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Анастасия Ларина